Acı bilanço: 36 ölü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden Kurban Bayramı tatilinin 5. gününe ilişkin kaza bilançosunu açıkladı. 696 kaza meydana geldiğini, kazalarda 10 kişi hayatını kaybettiğini, 1205 kişi de yaralandığını duyurdu.

Böylece ilk 5 günde hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya çıktı. Toplam 6 bin 550 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Yerlikaya, "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolun sonu bayram olsun" uyarısında bulundu.