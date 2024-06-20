Sahil resmindeki 4 kelime nerede? IQ testine 172 kişi göz attı sadece 3’ü başarılı oldu

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Görselde yer alan yazılar ve çizgiler, çocukların etrafındaki objelerle benzer renklerde hazırlanmış, bu da kelimeleri bulmayı daha da zorlaştırıyor. Ancak dikkatli gözler, gizlenmiş kelimeleri hızla tespit edebilir. Peki, siz sahilde gizlenmiş bu kelimeleri görebilecek misiniz?

4 GİZLİ KELİMEYİ BULUN! Bu zorlu görevde sahilin kenarında balık tutan üç arkadaş arasında gizlenmiş dört kelimeyi bulmanız gerekiyor. İşte bulmacamız: