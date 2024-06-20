SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Sahil resmindeki 4 kelime nerede? IQ testine 172 kişi göz attı sadece 3'ü başarılı oldu

Sosyal medyada son dönemin en popüler akımları arasında yer alan zeka bulmacaları, bu kez sahil temasıyla karşımıza çıkıyor. İnsanların dikkatini çeken ve onları meydan okumaya davet eden bu bulmacalar, hem eğlenceli hem de zihin açıcı aktiviteler sunuyor. Bugün sizlere sahil kenarında keyifli bir gün geçiren üç çocuğun yer aldığı ve balık tutarken çekilmiş bir görsel paylaşıyoruz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 08:53 Güncelleme 21 Haziran 2024, 08:53
Sahil resmindeki 4 kelime nerede? IQ testine 172 kişi göz attı sadece 3’ü başarılı oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Görselde yer alan yazılar ve çizgiler, çocukların etrafındaki objelerle benzer renklerde hazırlanmış, bu da kelimeleri bulmayı daha da zorlaştırıyor. Ancak dikkatli gözler, gizlenmiş kelimeleri hızla tespit edebilir. Peki, siz sahilde gizlenmiş bu kelimeleri görebilecek misiniz?

4 GİZLİ KELİMEYİ BULUN!

Bu zorlu görevde sahilin kenarında balık tutan üç arkadaş arasında gizlenmiş dört kelimeyi bulmanız gerekiyor. İşte bulmacamız:

DİKKATLE BAKMANIZ GEREKLİ

Görseldeki çizgilerin ve yazıların olduğu kısımları büyük bir dikkatle incelemelisiniz. Bu detaylar, çözüm yolunda sizi doğru cevaplara yönlendirecek.
Merak etmeyin, eğer kelimeleri bulmakta zorlanırsanız, cevaplar görselin en altında kırmızı çember içinde sizleri bekliyor olacak.

KELİMELERİ PAYLAŞIYORUZ

Tüm gizli kelimeleri başarıyla bulanları tebrik ederiz. Bulamayanlar için kelimeler şu şekilde yerleştirilmiştir:

1- TREN: Sağ tarafta oturan çocuğun olduğu yerdedir.
2- ECE: Sol tarafta oturan çocuğun kafasının sağ tarafında aşağı doğru yazılmıştır.

3- BOYA: Orta kısımda oturan çocuğun yanındaki mavi kutuda yazmaktadır.
4- FİŞ: Sol tarafta oturan çocuğun sepetinin üstünde yer almaktadır.

Bu zeka oyunu, hem dikkatinizi test etmek hem de eğlenceli bir aktivite sunmak için mükemmel bir fırsat. Şimdi sıra sizde; sahildeki dört gizli kelimeyi bulabilecek misiniz?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Timur Cihantimur cezaevinde intihara mı kalkıştı? Neden çırılçıplak soyuldu? Savcıdan avukata ’Porsche’ cevabı
SON DAKİKA I Diyarbakır ve Mardin’de büyük anız yangını: 5 kişi hayatını kaybetti! Çok sayıda yaralı var!
Bodrum’da olaylı gece! Vedat Aşçı Kaya Sabancı’ya önce dayak attırdı! Sonra ambulansın girmesine izin vermedi! Kavgayı o hareket ateşledi
Emekliye seyyanen zam formülü: Refah payı eklenir mi? Kök aylıklar ne olacak?
3 ilde orman yangını | Çanakkale, İzmir ve Bursa | Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Vergiye adalet geliyor! Karı zarar gösteren yanacak
Timur Cihantimur’un tutukluluk halinin devam kararı sonrası Aci ailesi A Haber ekranlarına konuştu: Hem acı hem sevinçle titriyorum
İstanbul Beyoğlu’nda tıp öğrencisine çirkin saldırı: Başörtüsünü açıp bir de küfür etti! Polis olay yerine geldi
Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna ateşkesi için Türkiye’yi işaret etti | Flaş Rus silahları açıklaması: Kuzey Kore dahil...
EURO 2024’te İtalya kendini yaktı! Calafiori kendi kalesine attı İspanya galibiyeti aldı | İşte maçın tek golü
İsrail’in işkencelerine maruz kalan Filistinli Bedir Dahlan korkunç muameleyi anlattı | Haddi hesabı yok! En az 36 kişi...
Ultra Ortodoks Yahudiler Harediler soykırımcı İsrail’in zorunlu askerlik hizmetini protesto etti: Otoyolu trafiğe kapattılar
Esra Erol’da Masumlar Apartmanı dizisini aratmayan olay! Ailece insan sevmiyoruz sözleri şoke etti! Karpuz almaya giden Aytül nerede?
NATO Genel Sekreterliği için tek aday Hollanda Başbakanı Mark Rutte kaldı! Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis adaylıktan çekildi
Beşiktaş’tan Galatasaray’a transfer şoku! Okan Buruk’un gözdesi elden kaçıyor
SON DAKİKA