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Pınar Sabancı ekranda annesiyle ilgili gerçeği açıklarken ağladı

Pınar Sabancı, Türkiye’nin en zengin ailesine gelin gitti. Boğaz’daki milyon dolarlık yalıya yerleşti. 3 çocuk dünyaya getirdi. Ancak peri masalının ardında hüzünlü bir hikaye gizliydi. Sosyetik güzel gözyaşlarıyla annesinin demans babasının da felç olduğunu söyledi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Haziran 2024 Güncelleme 20 Haziran 2024, 07:02
Pınar Sabancı ekranda annesiyle ilgili gerçeği açıklarken ağladı

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Pınar Sabancı, 1981'de İstanbul'da dünyaya geldi. Robert Kolej'de lise eğitimini tamamlayıp ABD'ye gitti. Boston Babson College'da İşletme eğitimi alıp Oxford Üniversitesi'nde psikoloji alanındaki yüksek lisansını başarıyla bitirdi. 2010 yılında YASA Holding Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Sabancı ile evlendi. Bu evlilikten üç çocuğu dünyaya geldi. Vaniköy'deki milyon dolarlık yalıya yerleşti. Ancak bu masalın ardında hüzün gizliydi.

HAYAT İNİŞLİ ÇIKIŞLI...
Sabancı, katıldığı bir televizyon programında peri masalındaki hüzünlü hikayesini gözler önüne serdi. Cansu Canan İle Yüz Yüze Sohbet'e katılan Pınar Sabancı, "Hepimizin bir mutluluk limiti var" diyerek, sürekli bir mutluluğun mümkün olmadığını söyledi. Hayatın inişli çıkışlı bir serüven olduğunu belirtti. "Bir neden var, acımız için bir sebep var. Bizim bu hayatta kontrol edemeyeceğimiz çok acılar var" dedi.

BU KADAR ACI VARKEN...
Sosyetik güzel Sabancı, annesi Aysel Konca'nın hastalığını anlatırken de hüzünlendi. Aysel Konca'nın demans olduğu belirlendi. Babası Erdener Konca'nın ise felç olduğu öğrenildi. Pınar Sabancı, "Sabancı olmak zor mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: Adaletsiz bir dünyada insanlar bu kadar acılar, zorluklar çekerken ben 'Sabancı olmak çok zor' dersem tabii biraz komik olur.

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