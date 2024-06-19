Benim adım mucize

Erzurumlu Züleyha Bingöl, 2009'da evinin camlarını temizlemek için pencereye çıktı. Ancak dengesini kaybedip yere çakıldı. Yardıma koşanların aceleyle taşırken ikinci kez düşürdükleri Bingöl, hastaneye kaldırıldı.

Belden aşağısı felçli kaldı. Tekerlekli sandalyeye mahkum olan 2 çocuk annesi Bingöl, yeniden yürüyebilmek için 10 kez ameliyat masasına yattı. 1.5 yıl Ankara TSK Rehabilitasyon Merkezi'nde yoğun fizik tedavi süreci yaşadı. Ancak platinleri kırılınca yeniden ameliyat masasına yattı.

ÜNİVERSİTEYİ DE BİTİRDİ

Bingöl, 2017'de Ankara'da yeniden tedaviye alındı. Bu süreçte Erzurum'un ev sahipliğini yaptığı 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları'ndan (UNIVERSIADE) sonra kurulan curling takımına çağrıldı. Kısa sürede milli formayı kaptı. 2018'de ise Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi Bölümü'nü kazandı. Okulu bitirip diplomasını aldı. Bir yandan iş, bir yandan ev, bir yandan da spor hayatını sürdüren Bingöl, 2017'de ara verdiği fizik tedaviye 5 yıl sonra yeniden başladı. Doktorların "Asla yürüyemeyeceksin, hatta oturamayacaksın" dediği Züleyha Bingöl, ilk adımlarını attı.

BOŞLUKTA YÜRÜR GİBİ

Yeniden yürüyen Züleyha duygularını şu sözlerle anlattı: İlk adımımı attığımda sanki bir boşluktaydım. Bir bebek gibiydi. Yeniden ayakta olduğum için çok heyecanlıyım. 'Hiç yürüyemezsin' denmesine rağmen ayakta durabilmek bile bence çok büyük bir başarı.