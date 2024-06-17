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Kurban yerine kendilerini kestiler

Kurban Bayramı’nda yine manzara değişmedi. 16 bin acemi kasap, yaralanarak hastaneye akın etti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Haziran 2024 Güncelleme 17 Haziran 2024, 07:02
Kurban yerine kendilerini kestiler

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Türkiye genelinde vatandaşlar, her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayram namazının ardından kurban kesmek için kolları sıvadı. Kurban kesmeye çalışırken birçoğu kendini yaraladı. Acemi kasaplar soluğu hastanenin acil servisinde aldı. Bazıları bıçak ve satır gibi aletlerle, bazıları ise kaçmaya çalışan kurbanlıklarını yakalamak isterken yaralandı. Büyükbaş veya küçükbaş hayvanları kesen erkekler kadar, kadınlar da hünerlerini sergiledi. Erkeklere taş çıkartan kadınların kimi astığı koyunu parça parça ederken, kimi ise parçalara ayırdı.

16 BİN KİŞİ YARALANDI
Sağlık Bakanı Koca, Ankara'da 1.274, İstanbul'da 840, İzmir'de 416 olmak üzere, ülke genelinde yaklaşık 16 bin kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu söyledi.
Bursa'daki kadınlar, kesim sırasında hünerlerini sergiledi. Büyükbaş hayvanı oturduğu yerden parçalara ayırdı.
Kayseri Talas'ta kurban kesim yerine et toplamak için giden A.B, ile zabıta arasında tartışma çıktı. Psikolojik sorunları olan B., kendini elektrik direğine astı. Bir kişi, ipi kesip B.'yi kurtardı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Metin Baş, kurban kesmek için alana gitti. Hayvan elinden kaçtı. İpi bırakıp düştü.
Konya'da sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık boğa, önce ahırın damına, ardından bitişikteki evin çatısına çıktı.

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