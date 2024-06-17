Kurban etinden evde sucuk tarifi! En iyi kasapta bile böylesi yok! 1 KG kıyma ile kurutmadan, makinesiz kolay sucuk yapımı

Kurban etini farklı bir lezzetle değerlendirmek isteyenler için Kayseri yöresine ait enfes bir sucuk içi tarifi paylaşıyoruz. Bu tarif, kahvaltı sofralarınıza, tost, sandviç ve hatta pizzalarınıza yoğun bir lezzet katmak için ideal!
Kurban etini farklı bir lezzetle değerlendirmek isteyenler için Kayseri yöresine ait enfes bir sucuk içi tarifi paylaşıyoruz. Bu tarif, kahvaltı sofralarınıza, tost, sandviç ve hatta pizzalarınıza yoğun bir lezzet katmak için ideal!
MALZEMELER
YAPILIŞI
Hazırlık: Sarımsakları ezerek başlayın. Kıyma, tatlı toz kırmızı biber, acı toz kırmızı biber (tercihe bağlı), kimyon, karabiber ve sarımsağı geniş bir kapta iyice yoğurun.
Baharat Ayarı: Baharat miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Acı sevenler için daha fazla acı biber eklenebilir.
Yoğurma: Malzemeler iyice karıştıktan sonra, tuz ekleyin ve tekrar yoğurun. Yoğurma işlemi, malzemelerin birbirine iyice özleşmesini sağlamak için önemlidir.
Dinlendirme: Yoğurduğunuz sucuk harcını, streç filmle sararak veya hava almayacak bir kapta buzdolabında en az 3-4 saat dinlendirin. Bu süre, baharatların ve sarımsağın lezzetini ete geçirmesine yardımcı olur.
Şekillendirme: Dinlenen harcı dolaptan çıkarıp, sucuk şekline getirin. Bunun için streç film veya streçle kaplanmış bir poşet yardımıyla, elinizle bastırarak şekil verin. Kalıp, sucuğunuzun kolayca dilimlenmesini sağlar.
Saklama: Şekillendirilmiş sucukları tekrar streç filmle sararak veya hava almayacak şekilde bir kapta saklayın. Dondurucuda uzun süre saklayabilirsiniz.
Evde yapılan bu sucuk, içerisinde katkı maddeleri bulunmadığı için sağlıklı ve doğal bir seçenek sunar. Kendi damak zevkinize göre baharatları ayarlayabilir, ailenizle güvenle tüketebilirsiniz. Ev yapımı sucuk tarifiyle mutfakta keyifli zaman geçirmenizi dileriz!