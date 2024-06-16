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Zonguldak'ta sahibinden kaçan bir boğa denize atladı | İşte Türkiye genelinden gelen kaçan kurbanlık görüntüleri

Kurban Bayramının bir klasiği acemi kasaplar, diğer klasiği ise kaçan kurbanlıklar. Her sene en çok merakla izlenen görüntüler bu ikisi oluyor. Kurban Bayramı'nın ilk gününde Zonguldak'ta sahibinden kaçan boğa denize atladı. Bu esnada 200 metre kadar yüzen boğa, dalgaların da etkisiyle tekrar kıyıya çıktı. İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla kesim alanına getirilen boğa, kurban edildi. İşte Türkiye genelinden gelen kaçan kurbanlık görüntüleri

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Giriş Tarihi 16 Haziran 2024, 14:11 Güncelleme 16 Haziran 2024, 14:34
Zonguldak’ta sahibinden kaçan bir boğa denize atladı | İşte Türkiye genelinden gelen kaçan kurbanlık görüntüleri

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Olay, öğle saatlerinde Kozlu ilçesindeki kurban kesim alanında meydana geldi. Kesim sırası gelen boğa, kendisini taşıyanların elinden kurtulup, dalgalı denize atladı.

Kurban kesim alanındakilerin ihbarıyla itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Bu esnada 200 metre kadar yüzen boğa, dalgaların da etkisiyle tekrar kıyıya çıktı. İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla kesim alanına getirilen boğa, kurban edildi.

Hayvan kesimi için bekleyen Metin Kayabaşı, "Burada hayvan kesime getirilirken arkadaşlar ellerinden kaçırdılar. Denize doğru hayvan kaçtı. Kayadan denize atladı boğa. Orada dalga olduğu için karaya çıkamadı. Çıkamayacağı için sahil güvenliğe haber verildi. Sahil güvenlik gelene kadar yarım saat içinde boğa, 200 metre yüzüp karaya çıktı. İtfaiye, kıyıdan yukarıya çekti hayvanı" dedi.

ACEMİ KASAPLAR HASTANEYE KOŞTU
Kent genelinde birçok kişi kurban kesimi veya et parçalama sırasında kendisini yaraladı. Yaralananlar, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kent merkezinde, kendi imkanlarıyla Atatürk Devlet Hastanesi'ne gelen 2 kişi, tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Elinden yaralanan bir acemi kasabın, kendi sürdüğü otomobiline binip gitmesi dikkat çekti.

KURBANINI ELİNDEN KAÇIRANLAR ZOR ANLAR YAŞADI
Sadece Zonguldak'ta değil ülkenin dört bir yanından kaçan kurbanlık görüntüleri gelmeye devam ediyor. Kurbanlıkların kimi çatıya çıkıyor kimi ise mezarlığa dalıyor.

İşte Türkiye genelinden gelen kaçan kurbanlık manzaraları:

ARNAVUTKÖYARNAVUTKÖY

ARNAVUTKÖY

KONYA

KAĞITHANE

BALIKESİR

ŞANLIURFA

BURSA

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