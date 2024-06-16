Zonguldak’ta sahibinden kaçan bir boğa denize atladı | İşte Türkiye genelinden gelen kaçan kurbanlık görüntüleri

ACEMİ KASAPLAR HASTANEYE KOŞTU

Kent genelinde birçok kişi kurban kesimi veya et parçalama sırasında kendisini yaraladı. Yaralananlar, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kent merkezinde, kendi imkanlarıyla Atatürk Devlet Hastanesi'ne gelen 2 kişi, tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Elinden yaralanan bir acemi kasabın, kendi sürdüğü otomobiline binip gitmesi dikkat çekti.

KURBANINI ELİNDEN KAÇIRANLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Sadece Zonguldak'ta değil ülkenin dört bir yanından kaçan kurbanlık görüntüleri gelmeye devam ediyor. Kurbanlıkların kimi çatıya çıkıyor kimi ise mezarlığa dalıyor.

İşte Türkiye genelinden gelen kaçan kurbanlık manzaraları:

ARNAVUTKÖY

ARNAVUTKÖY