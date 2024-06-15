Konya’da korkunç olay: Öğretmeni gasp etti, üniversiteli genç kıza bıçakla saldırdı

Konya Selçuklu'da Ali Akdağ (23), 3 Haziran'da parkta yürüyüş yapan öğretmen C.Ö'nün boğazına bıçak dayadı. Telefonunu çaldı. Bir gün sonra da üniversiteli N.Ü'yü (24) de aracıyla takibe aldı. Bıçağı genç kızın koluna dayayıp, duvar kenarına çekmeye çalıştı. Saldırgan, N.Ü'nün elindeki termosla karşılık vermesi ve çığlık atması üzerine panikleyerek olay yerinden kaçtı. Kiraladığı aracıyla kendisine yeni bir kurban arayan Ali Akdağ, Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde bisikletle spor yapan mimar Cihat Mert'e (31) çarparak ölümüne yol açtı. Yakalanan katil, 3 suçtan tutuklandı.

KAMERASINI ÇIKARMAMIŞ

Mert'in kolundaki nabız ölçere göre 07.41'de kalbinin durduğu anlaşıldı. Ancak Akdağ'ın olay yerinden aşağıya inerek, başka birinden yardım isteyip, ihbarda bulunulduğu zaman ise 08.49 olarak kayıtlara geçti. Akdağ'ın olay yerinden aşağıya çok kısa sürede inebilecekken neden 1 saat beklediği ise soru işareti olarak kaldı. Mert'in hiç çıkarmadığı ve YouTube kanalı içinde videolar çektiği kask kamerasına ise halen ulaşılamadı.

Tolga YANIK