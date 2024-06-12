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Cani koca Lale Polat'ın canına kıymıştı! Cinayetten sonra eşyaları kamyonete doldurmuş...

Ankara'da kan donduran bir olay yaşandı. 30 yaşındaki Lale Polat, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cani kocanın cinayetin ardından, evdeki eşyaları kamyonetle götürüp, spotçuya sattığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 10:14 Güncelleme 12 Haziran 2024, 10:38
Cani koca Lale Polat’ın canına kıymıştı! Cinayetten sonra eşyaları kamyonete doldurmuş...

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Olay önceki akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Korkmaz sokakta meydana geldi. 4 katlı apartmanın 2'nci katında oturan Lale Polat'tan (30) haber alamayan yakınları polis ekiplerine haber verdi.

KANLAR İÇİNDE YERDEYDİ
İhbar üzerine eve giren polis, Polat'ı kanlar içinde yerde buldu.

GENÇ KADINI SIRTINDAN BIÇAKLAMIŞ
Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Lale Polat'ın, sırtından bıçaklanması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Lale Polat'ın cesedi, evde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Lale Polat'ın cenazesi, otopsi işlemleri ardından ailesi tarafından teslim alınarak, toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar'a götürüldü.

EVDE EŞYA YOKTU
Polis, olayın ardından evde eşyaların olmadığını görünce araştırma yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları incelendi.

EŞYALARI 20 BİN TL'YE SATMIŞ
Lale Polat'ın, boşanma aşamasındaki eşinin eşyaları kamyonete yükleyerek götürdüğü tespit edildi. Şüpheli kocanın, eşyaları ikinci el eşya alım satımı yapan bir iş yerine 20 bin liraya sattığı belirlendi. Eşyaların kamyonetle götürülmesi kameraya yansıdı. Polis, şüpheli kocayı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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