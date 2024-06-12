Cani koca Lale Polat’ın canına kıymıştı! Cinayetten sonra eşyaları kamyonete doldurmuş...

Lale Polat 'ın cenazesi, otopsi işlemleri ardından ailesi tarafından teslim alınarak, toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar'a götürüldü.

EŞYALARI 20 BİN TL'YE SATMIŞ

Lale Polat'ın, boşanma aşamasındaki eşinin eşyaları kamyonete yükleyerek götürdüğü tespit edildi. Şüpheli kocanın, eşyaları ikinci el eşya alım satımı yapan bir iş yerine 20 bin liraya sattığı belirlendi. Eşyaların kamyonetle götürülmesi kameraya yansıdı. Polis, şüpheli kocayı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.