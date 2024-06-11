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Sevgililer Günü’nde öldürülen genç kız tetikçi çıktı

Sevgililer Günü’nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı. Onu öldürenin de tetikçi olduğu anlaşıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Haziran 2024 Güncelleme 11 Haziran 2024, 07:01
Sevgililer Günü’nde öldürülen genç kız tetikçi çıktı

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Adana'da 4 ay önce işkence gördükten sonra öldürülen ve cesedi bir portakal bahçesine gömülen İpek Akgül (19) cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. 14 Şubat'ta polise giden Yaşar Bulut (20), sevgilisi İpek Akgül'ü kendisini aldattığı gerekçesiyle öldürüp portakal bahçesine gömdüğü ihbarını yaptı.

Polis, Bulut'u gözaltına alıp cesedi aradı. Genç kızın cansız bedeni bulunup son yolculuğuna uğurlandı. Araştırmada, İpek'in 3 gün önce İzmir'den geldiği saptandı. Sosyal medyada tanışıp buluştuğu 22 yaşındaki E.A.'yı, evinde duş alırken tabancayla 3 yerinden vurup kaçtığı ortaya çıktı. Olayı derinlemesine araştıran ekipler, İpek'in eski sevgilisi Ahmet Albayrak ve arkadaşı Mehmet Görgün ile cinayet gecesi aynı otomobilde olduğunu kanıtladı.

Katil zanlısı Bulut, "Aslında ben kızı tanımıyorum. İpek'i, sevgilisi Ahmet ve arkadaşı Mehmet öldürmemi istediler. Bana cezaevinde bakacaklarını söylediler" ifadesini kullandı. Yakalanan Albayrak ile Görgün'ün sorgusunda, husumetli oldukları E.A.'yı öldürmesi için İpek'i tetikçi olarak tuttukları anlaşıldı. Zanlıların hepsi tutuklandı.

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