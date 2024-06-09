Öldürdü intihar etti

Adana'da hemşire Saniye Arslan (40) nöbete gitmek için otomobiline bindi. Aracını çalıştırdı. Bu sırada boşandığı eşi İhsan Uğurlu (61) da hışımla aracın kapısını açarak ön koltuğa geçti. İkili bir süre sonra tartışmaya başladı. Sinirlenen İhsan Uğurlu çıkardığı tabanca ile Saniye Arslan'ın başını hedef aldı. Eski eşinin kanlar içinde kaldığını gören Uğurlu aynı silahla canına kıydı. Annelerini kaybeden 2 çocuk ise olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Dua okunması ve helallik alınmasının ardından Saniye Arslan'ın cenazesi Buruk Mezarlığı'na götürüldü. Arslan; ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları tarafından toprağa verildi.

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