Hatasını ’kör’medi

Türk Pediatri Kurumu (TPK) 22-26 Mayıs tarihleri arasında KKTC'de 59. kongresini yaptı. Pediatri tarihinde ilk kez, "doktor hatası" iddiasıyla dava edilen bir hekimin 13 yıllık hukuk mücadelesi masaya yatırıldı. Doktor Recep Kavas, 173 bin TL tazminat talebiyle başlayıp yasal faizler hariç 7 milyon TL'ye ulaşan davayla ilgili yaşadıklarını anlattı.

DAVA HALA SÜRÜYOR

Kavas, iddiaya göre 2009'da İstanbul'da çalıştığı özel bir hastanede 30 haftalık olarak bin 515 gram ağırlıkla doğan prematüre ikiz bebeklerin, tüm risklerine rağmen haftalarca yoğun bakım tedavilerini yaptı. 27 gün sonra her iki bebek sağlıklı şekilde ailesi ile kucaklaştı. Aileye hem sözlü olarak, hem de epikriz belgesinde yazılı olarak, "Bebeklerin 3 gün içinde çocuk nörolojisi ve göz muayenesine götürmeleri" tavsiyesi yapıldı. Ancak aile uymadı. Bebeklerden birinin 40 günlükken yapılan muayenede körlük geliştiği anlaşıldı. Aile, doktora tazminat davası açtı. Kavas, hatanın ailede olduğunu anlattı. Ancak dava hala sonuçlanmadı.