Dup’Duru’ bir başarı

İzmir Bornova'da Mediha Mahmut Bey Ortaokulu'nda 8. sınıfta okuyan Duru Çalışkan (14), 1.5 ay önce rahatsızlandı. Ailesi tarafından İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Lösemi teşhisi konulan Çalışkan, hastanenin çocuk hematoloji ve onkoloji servisinde tedavi görmeye başladı. LGS kapsamındaki merkezi sınava hastanede öğretmen Nuriye Selma Özdemir ile hazırlandı. Genç kızın sınava katılabilmesi için servisteki bir toplantı salonu sınav salonuna dönüştürüldü, 2 gözetmen yer aldı. Tedavisi sürdüğü için sınava hastanede giren Çalışkan, sınavı tamamladı. Sınavın ardından, okulunda bu hafta yapılacak olan mezuniyet törenine katılamayacak Çalışkan için temsili mezuniyet töreni yapıldı. Cübbe ve kep giyen Çalışkan, sağlık çalışanları, öğretmeni ve ailesinin katıldığı törende kep fırlattı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki iki oturum tamamlandı. Sınava girmek için 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvuru yapmıştı. Sınavın sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak. Sınava girmeyen öğrenciler için yerel yerleştirme modeli uygulanacak.