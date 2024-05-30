Çomoğlu kansere yenildi

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu (38), 2 yıl önce kansere yakalandı. Ancak tedavilere rağmen dün kurtarılamadı. Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Kasaba Doktoru'nun da aralarında yer aldığı birçok dizide rol alan Çomoğlu'nun ölümü, başta eşi Gökhan Günal olmak üzere sanat camiasını derinden sarstı. 2 yıl önce kızı Pera'yı kucağına alan Gülşah Çomoğlu'nun cenazesi bugün öğle namazını müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak. Kanlıca Camii'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

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