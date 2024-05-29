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Oğluna can verdi

Annesinin bağışladığı böbrekle hayata tutunan minik Burak, kana kana suyunu içti...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 07:02
Oğluna can verdi

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Afyonkarahisar'da böbrek hastalığı teşhisi konulan, ve 12 yıldır kadavradan nakil bekleyen Burak Çeliktaş (13), annesi Ünzile Çeliktaş'ın (37) bağışladığı böbrekle hayata yeniden sarıldı.

'DOKTOR OLACAĞIM'
Nakil sonrası sağlığına kavuşan Burak, "Annem bana böbreğini verdiği için çok mutluyum ona çok teşekkür ederim. Doktor olmak istiyorum çünkü çocukları iyileştirmek istiyorum" ifadesini kullandı. Hastanede kendisi gibi çok sayıda çocuğun böbrek nakli beklediğini anlatan Çeliktaş, "Nakil olamayan kişiler inşallah benim gibi nakil olur. Cips, çikolata, patates gibi yiyecekleri az yiyordum. Şimdi nakil oldum çok mutluyum. Aşırıya kaçmadan onları yiyebileceğim. Özlediğim yemekler sigara böreği, patates kızartmasını seviyorum" diyerek kötü günlerin geride kaldığını anlattı.

Sağlığına kavuşan Burak Çeliktaş, "Çok kişi organ bekliyor. Organ bağışının artmasını isterim" dedi. Artık kana kana su içebildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

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