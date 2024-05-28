Mimar Çiğdem ’ses’ verdi!

İstanbul'da iki yıl önce geçirdiği tiroit ameliyatı sonrası ses teli felci olan ve hayatı kabusa dönen mimar ve akademisyen Çiğdem Kitiş'e Türkiye'de ilk kez 'çift taraflı sinir nakli' yapıldı. Gittiği her doktorun "Artık yapacak bir şey yok, nefesini düzeltmek için sesini kaybetmek zorundasın" dediği Kitiş, çare aradı. Sonunda Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'nden Doç. Dr. Necati Enver ile tanıştı. Dr. Enver, 10 yıl önce yurt dışında izlediği operasyonu yapma kararı aldı. Türkiye'de ilk, dünyada 6'ıncı olan ses teli ameliyatıyla Kitiş'i sağlığına kavuşturmayı başardı. Özel bir üniversitede akademisyen ve mimar olan Kitiş, 10 saat süren zorlu bir ameliyatla nefes almaya başladı. Kitiş, yaklaşık 6 ay sonra tam olarak düzeleceği belirtilen sesi ile bağıra bağıra şarkı söylemeyi hayal ettiğini anlattı.

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