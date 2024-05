Manisa'da, bir kişi tartıştığı eski karısı ile kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü. Alınan bilgiye göre, A.Ç. (34) annesiyle yaşayan eski eşi Nagihan Can'ın evine gitti. Evde çıkan tartışmada A.Ç, Nagihan Can'ı (32) bıçakladı. A.Ç, araya giren brahim Can (39) ile eski kayınvalidesi Fatma Can'ı da (62) bıçakla yaraladı. Fatma Can'ın olay yerinde hayatını kaybederken Nagihan Can ile İbrahim Can ise hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli yakaladı.

