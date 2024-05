Azmin zaferi

Malatya'da yaşayan Kübra Nur Kılıç Değirmenci (28), gıda mühendisliği öğrenciliği sırasında girişimci olmayı düşledi. Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı 5 milyon liralık destekle hayalini gerçekleştirdi. Kuru gıda üzerine başladığı işletmede 4 aylık sürede günlük 1 ton üretim yapma kapasitesine ulaştı.

6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da işletmesini her geçen gün büyütmeyi sürdüren Değirmenci, "Kadın her zaman emek verendir. Emeği de gözle görünmez, kıymeti bilinmez. Ben de bu nedenle emek veren kadınlarla beraber çalışmaya önem veriyorum. Şu an 5 kişilik bir ekibimiz var. Tabiî ki erkek çalışanlar da var ama daha çok kadın istihdamını desteklemeye çalışıyorum" diye konuştu.



İYİ GIDAYA ERİŞİM ZORLAŞIYOR

Değirmenci, "Nakliyeden kaynaklı gıda fiyatı arttığı için gıdanın tüketimi de lüks hale gelmeye başladı. Aynı zamanda pandemi, savaş gibi hatta yakın zamanda yaşadığımız deprem gibi olası durumlarda da kuru gıda kurtarıcı oluyor" dedi.

RANA BÜYÜKTAŞ