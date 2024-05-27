PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Azmin zaferi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 07:02
Azmin zaferi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Malatya'da yaşayan Kübra Nur Kılıç Değirmenci (28), gıda mühendisliği öğrenciliği sırasında girişimci olmayı düşledi. Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı 5 milyon liralık destekle hayalini gerçekleştirdi. Kuru gıda üzerine başladığı işletmede 4 aylık sürede günlük 1 ton üretim yapma kapasitesine ulaştı.

6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da işletmesini her geçen gün büyütmeyi sürdüren Değirmenci, "Kadın her zaman emek verendir. Emeği de gözle görünmez, kıymeti bilinmez. Ben de bu nedenle emek veren kadınlarla beraber çalışmaya önem veriyorum. Şu an 5 kişilik bir ekibimiz var. Tabiî ki erkek çalışanlar da var ama daha çok kadın istihdamını desteklemeye çalışıyorum" diye konuştu.

İYİ GIDAYA ERİŞİM ZORLAŞIYOR
Değirmenci, "Nakliyeden kaynaklı gıda fiyatı arttığı için gıdanın tüketimi de lüks hale gelmeye başladı. Aynı zamanda pandemi, savaş gibi hatta yakın zamanda yaşadığımız deprem gibi olası durumlarda da kuru gıda kurtarıcı oluyor" dedi.
RANA BÜYÜKTAŞ

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Siyonist İsrail’den alçak hamle! Uluslararası Adalet Divanı ’dur’ demişti! Çadırlar bombalandı: Onlarca Filistinli can verdi
Çalışana çifte tazminat: Kıdem ve ihbar ödemeleri nasıl hesaplanır? Temmuz’da neler değişecek?
Galatasaray Konyaspor’u yenerek 24. şampiyonluğunu ilan etti! Başkan Erdoğan’dan tebrik
İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un Avrupa sahnesindeki muhtemel rakipleri
Mersin’de korkunç zincirleme kaza! Çok sayıda araç karıştı: Ölü ve yaralılar var | Olay yerinden acı görüntüler
Galatasaray taraftarları sokaklara akın etti: Şampiyonluk kutlamalarında renkli anlar
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı ’şov başlıyor’ diyerek stüdyoyu kırdı geçirdi!
ÖZEL | İsmail Kartal Takvim’e konuştu! Takımda kalacak mı?
Galatasaray’dan Ali Koç ve Mert Hakan Yandaş’a şampiyonluk göndermesi
Galatasaray şampiyon oldu sosyal medya coştu! İşte Cimbom’un Twitter paylaşımları
CANLI PUAN DURUMU | Süper Lig’de şampiyon ve küme düşen son takım belli oldu
Türkiye’den öğrenilecek çok şey var! Almanya’da dikkat çeken Türkiye analizi: Afrika’da etkili olan yeni güç Türkiye
Başkan Erdoğan’ın CHP’ye yapacağı iade-i ziyarette tarih belli oldu! AK Parti’den ’Özel’ zirve açıklaması
DEM’li Adalet Kaya PKK’lının taziyesinde devlete iftira attı! ’Sivil’ dedikleri teröristin kirli sicili... Elinde kaç şehidimizin kanı var
Başıboş sokak köpekleri meselesi çözülüyor! Taslak metin tamamlandı: Hayvanlar gerçekten uyutulacak mı? | Ötenazi detayı !
SON DAKİKA