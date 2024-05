’Şef’in filmi!

Fransa'da Cannes Film Festivali'nde prömiyeri yapılan "All We Imagine as Light" isimli film, kırmızı halıda çok sayıda ünlü ismi ağırladı. Gecede sosyal medya fenomeni ve ünlü şef CZN Burak adıyla Burak Özdemir de vardı. Kırmızı halıda yürürken adeta yıldızları gölgede bıraktı. Dünyaca ünlü fotoğrafçılar, görüntüsünü almak için adeta birbiriyle yarıştı.

Sosyal medyada 54 milyon takipçisi olan şefin, Ortadoğu'nun en ünlü aşçılarından biri olduğu vurgulandı. Kendisiyle birçok hayranı fotoğraf çektirmek için yarıştı. Ancak genç fenomenin böyle ünlü bir organizasyonda konuk olarak yer alması, takipçileri tarafından beğenilirken, bazı eleştiriler de aldı.

SPONSORSUZ GİTTİM

"Bir kebapçının orada ne işi var" diye sorular sorulup "halının itibarı" üzerine yorumlar yapıldı. Kendisine yapılan eleştirilerin haksızlık olduğunu belirten Özdemir, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Festivale davet üzerine geldik, kafamıza göre gelmedik. Şu anda Türkiye'de en yüksek takipçili Instagram hesabına sahibim. Beğenirsin beğenmezsin, kimseye bir yanlış, terbiyesizlik yapmıyorum. Bu gerçeği değiştiremezsiniz. Hiçbir firmanın sponsorluğu söz konusu değil" sözlerini paylaştı.

CZN Burak, "28 yaşındayım, kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Her etkinliği kabul eden biri de değilim, ama burayı da hoşuma giderek kabul ettim" dedi.

CZN Burak, dünyaca ünlü yıldız futbolcular, oyuncular ve sosyetik isimlerle sık sık paylaşım yapıp onlarla yemek hazırlıyor. Avustaryalı şarkıcı ve oyuncu Iggy Azalea ve dünya yıldızı futbolcu Ronaldo'ya da özel yemekler yaptı.