🐶YENİ HAYVAN YASASI MADDELERİ 2024! Sokak hayvanları ile ilgili yasa ne zaman gelecek? Başıboş sokak köpekleri uyutulacak mı?

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Son günlerde Türkiye'de gündemi meşgul eden önemli konulardan biri, sokak hayvanlarının korunmasıyla ilgili yeni yasa teklifi oldu. "Sokak Hayvanlarını Koruma Yasası" adı altında gündeme gelen bu teklif, ülkede geniş yankı uyandırdı ve birçok kesim tarafından değerlendirilmeye alındı.

BAŞIBOŞ SOKAK KÖPEKLERİ UYUTULACAK MI? Son dönemde hayvan hakları savunucuları tarafından sıkça gündeme getirilen sahipsiz hayvanların durumu, siyasetin de gündemine oturmuş durumda. AK Parti'nin hazırladığı kanun teklifi taslağında, tartışmalı bir konu olan "uyutma" maddesi de yer alıyor.