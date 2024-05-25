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🐶YENİ HAYVAN YASASI MADDELERİ 2024! Sokak hayvanları ile ilgili yasa ne zaman gelecek? Başıboş sokak köpekleri uyutulacak mı?

Türkiye'de, AK Parti'nin liderliğinde sokak hayvanlarıyla ilgili önemli bir düzenleme için hazırlıklar hız kazanıyor. Bu yeni düzenleme, mevcut Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle şekillenecek ve sokak hayvanlarının hakları, korunması ve yönetilmesi konularında önemli adımlar içerecek.

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Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 10:53 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 10:53
🐶YENİ HAYVAN YASASI MADDELERİ 2024! Sokak hayvanları ile ilgili yasa ne zaman gelecek? Başıboş sokak köpekleri uyutulacak mı?

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Son günlerde Türkiye'de gündemi meşgul eden önemli konulardan biri, sokak hayvanlarının korunmasıyla ilgili yeni yasa teklifi oldu. "Sokak Hayvanlarını Koruma Yasası" adı altında gündeme gelen bu teklif, ülkede geniş yankı uyandırdı ve birçok kesim tarafından değerlendirilmeye alındı.

BAŞIBOŞ SOKAK KÖPEKLERİ UYUTULACAK MI?

Son dönemde hayvan hakları savunucuları tarafından sıkça gündeme getirilen sahipsiz hayvanların durumu, siyasetin de gündemine oturmuş durumda. AK Parti'nin hazırladığı kanun teklifi taslağında, tartışmalı bir konu olan "uyutma" maddesi de yer alıyor.

Edinilen bilgilere göre, partinin uzmanları, İngiltere, İtalya ve Portekiz gibi ülkelerde uygulanan "uyutma" yöntemini inceliyor. AK Partili yetkililer, eğer böyle bir düzenlemeye gidilirse, her belediyenin barınaklarında bulunan köpeklerin fotoğraflarını çekerek bir internet sitesi kuracağını ve bu sitede sahiplendirme ilanları yayınlayacağını belirtiyor.

SOKAK HAYVANLARININ UYUTULMASI NE DEMEK?

Sokak köpeklerini uyutmak, köpeği acısız şekilde öldürmek demektir. Hayvan ötanazisi bir hayvanı öldürme veya aşırı tıbbi önlemleri alıkoyarak ölmesine izin verme eylemidir. Ötanazi yöntemleri, minimum ağrı ve sıkıntıya neden olacak şekilde tasarlanmıştır. Hayvan ötanazisi, hayvan katliamından ve haşere kontrolünden farklıdır ancak bazı durumlarda prosedür aynıdır.

30 GÜNÜN SONUNDA SAHİPLENİLMEYENLER UYUTULACAK

Her belediye, barınaklarındaki kapasite kadar köpeğin fotoğraflarını çekerek internet sitesinde sahiplendirme ilanı yayınlayacak. Her bir köpeğin sahiplenilmesi için 30 gün beklenecek.

30 gün sonunda sahiplenilmeyen köpekler uyutulacak. AK Partili kaynaklar uyutma yöntemi için "merhamet koşulları içinde, acısız, iğne kullanılan bir yöntem olacak" değerlendirmesini yaptı.

Uyutulan köpeklerden boşalan barınaklara sokaktan toplanan yeni köpekler gelecek ve süreç aynı şekilde devam edecek.

SAHİPLENİLENLERE ÇİP TAKILACAK

Sahiplenilen hayvanlara ise çip takılacak. Sahiplenen kişinin sorumluluklarını yerine getirip getirmediği takip edilecek.

Kedi, köpek gibi evcil hayvanlara çip takılarak dijital kimlik sistemi getiren, ev hayvanlarını terk edenlere yaptırımlar öngören Hayvanları Koruma Kanunu Temmuz 2021'de yürürlüğe girmişti.

Yasa, sokak hayvanlarının da kısırlaştırılarak popülasyonunun azaltılmasını öngörüyor.

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