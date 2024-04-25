Ruffles Şampiyonlar Ligi Instagram Filtresi Çekiliş Sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

Ruffles Şampiyonlar Ligi Instagram Filtresi çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Sony PlayStation 5 Diskli Konsol ve 2. Dualsense Kablosuz Kumanda kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
Ruffles Şampiyonlar Ligi Instagram Filtresi çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Sony PlayStation 5 Diskli Konsol ve 2. Dualsense Kablosuz Kumanda kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
SONY PLAYSTATİON 5 DİSKLİ KONSOL VE 2. DUALSENSE KABLOSUZ KUMANDA KAZANAN ASİL TALİHLİ
SONY PLAYSTATİON 5 DİSKLİ KONSOL VE 2. DUALSENSE KABLOSUZ KUMANDA KAZANAN YEDEK TALİHLİ