Papara Trabzonspor 1. dönem çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

Papara Trabzonspor 1. dönem çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Trabzonspor Forması (imzalı), Trabzonspor Forması (imzasız) kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
Papara Trabzonspor 1. dönem çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Trabzonspor Forması (imzalı), Trabzonspor Forması (imzasız) kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
TRABZONSPOR FORMASI (İMZALI) KAZANAN ASİL TALİHLİLER
TRABZONSPOR FORMASI (İMZALI) KAZANAN YEDEK TALİHLİLER
TRABZONSPOR FORMASI (İMZASIZ) KAZANAN ASİL TALİHLİLER