TAG kullan Togg kazan kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

Merakla beklenen TAG kullan Togg kazan kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Togg T10X V2 RWD uzun menzil 2023 model kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
Merakla beklenen TAG kullan Togg kazan kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Togg T10X V2 RWD uzun menzil 2023 model kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
TOGG T10X V2 RWD UZUN MENZİL 2023 MODEL KAZANAN ASİL TALİHLİ
TOGG T10X V2 RWD UZUN MENZİL 2023 MODEL KAZANAN YEDEK TALİHLİ