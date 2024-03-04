Depremde enkazdan yaralı kurtarılan Enes, futbolla yeniden hayata tutundu!

Kahramanmaraş Onikişubat'taki Gitmişoğlu Apartmanı'nın 4. katında ailesiyle yaşayan Enes Çetinkaya (14), 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremle büyük şok yaşadı. 7 saat enkaz altında kalan genç, ayağından yaralı olarak kurtarıldı.
Ancak annesi Gülsüm Çetinkaya (36), hayata gözlerini kapadı. Enes, ayağında oluşan kırık ve ezikler nedeniyle çok sevdiği futboldan uzak kaldı. İzmir'de özel bir hastanede gördüğü 2 aylık tedavi sonrası kendi imkanlarıyla da çalışarak sağlığına kavuştu. Yeşil sahalara dönmeyi başardı.
'OYNAYAMAZSIN' DEDİLER
Kahramanmaraş Gençlikspor Kulübü'nün 14 yaş takımında orta sahada forma giyen Enes, ayağındaki kırıklar ve ezik nedeniyle yeniden futbol oynayamayacağının söylendiğini ifade etti.
Genç futbolcu, "Yaklaşık 2 ay İzmir'de tedavi gördüm. Nisan ayına kadar tekerlekli sandalye kullandım. Tedaviden sonra yürümeye başladım yavaş yavaş. Ayağımı yeniden güçlendirmek için evde kendim çalışmalar yaptım. Eylül ayında yeniden futbol oynamaya başladım. Okuluma da döndüm. Antrenmanlara çıkmaya başladım. Maçlarda da oynadım" ifadesini kullandı.