Depremde enkazdan yaralı kurtarılan Enes, futbolla yeniden hayata tutundu!

Kahramanmaraş Onikişubat'taki Gitmişoğlu Apartmanı'nın 4. katında ailesiyle yaşayan Enes Çetinkaya (14), 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremle büyük şok yaşadı. 7 saat enkaz altında kalan genç, ayağından yaralı olarak kurtarıldı.

Ancak annesi Gülsüm Çetinkaya (36), hayata gözlerini kapadı. Enes, ayağında oluşan kırık ve ezikler nedeniyle çok sevdiği futboldan uzak kaldı. İzmir'de özel bir hastanede gördüğü 2 aylık tedavi sonrası kendi imkanlarıyla da çalışarak sağlığına kavuştu. Yeşil sahalara dönmeyi başardı.