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Van AVM kazandırdı! İşte asil ve yedek talihliler...

Van AVM kazandırdı. Çekilişe katılan talihliler, Iphone 15 128 GB “Hat ve Kart Hariçtir.”, Sony PS5 825 GB CD’li Oyun Konsolu, Dyson V15 Detect Şarjlı süpürge kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Mart 2024 Güncelleme 01 Mart 2024, 07:02
Van AVM kazandırdı! İşte asil ve yedek talihliler...

Van AVM kazandırdı. Çekilişe katılan talihliler, Iphone 15 128 GB "Hat ve Kart Hariçtir.", Sony PS5 825 GB CD'li Oyun Konsolu, Dyson V15 Detect Şarjlı süpürge kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

IPHONE 15 128 GB "HAT VE KART HARİÇTİR." KAZANAN ASİL TALİHLİLER

IPHONE 15 128 GB "HAT VE KART HARİÇTİR." KAZANAN YEDEK TALİHLİLER

SONY PS5 825 GB CD'Lİ OYUN KONSOLU KAZANAN ASİL TALİHLİLER

SONY PS5 825 GB CD'Lİ OYUN KONSOLU KAZANAN YEDEK TALİHLİLER

DYSON V15 DETECT ŞARJLI SÜPÜRGE KAZANAN ASİL TALİHLİLER

DYSON V15 DETECT ŞARJLI SÜPÜRGE KAZANAN YEDEK TALİHLİLER

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