İş adamı Hasan Vahdi Bingöl çeteye inanıp tam 100 milyon dolar kaptırmıştı: Sanıklar beraat etti

Çengelköy 'de köşk yaptırdı. Beyin kanaması geçiren Bingöl, Alzheimer'a yakalandı. Bu sırada eşini kaybeden talihsiz adam artık yapayalnızdı. Avukatı A.H.G.'nin tavsiyesi ile B.V. adlı kadını bakıcı olarak yanına aldı. A.H.G.'nin de içinde olduğu şebeke Bingöl'e senet imzalattırdı. Bingöl'ün mülkleri birer birer satıldı. Skandal bununla da kalmadı. Bingöl'ün imzaladığı bazı senetler de üçüncü kişilerin eline ulaştı. Köşke gelen tebligatları bakıcı B.V. aldı. 2-3 yıllık süre içinde Bingöl'ün sahip olduğu 18 ayrı değerli mülk başka kişilere geçip satıldı.

HEPSİ BERAAT ETTİ...

Söz konusu mülklerin değerinin ise 100 milyon dolar olduğu vurgulandı. Yıllar içinde sahibi olduğu mülkleri kaybeden Bingöl'e ait bir tek Çengelköy'deki köşkü kaldı. Ancak şebekenin o köşkü de ele geçirdiği ortaya çıktı. Bingöl'ün köşkü de şebeke eli ile icradan satışa konuldu. 4 bin 33 metrekare arazi içine inşa edilen köşk için belirlenen bedel ise 119 milyon TL. Şikayet üzerine avukat A.H.G. ve bakıcısının da aralarında olduğu 5 kişi hakkında 'dolandırıcılık' davası açıldı. Yargılama sonrası tüm sanıklar beraat etti.



UYARDIM AMA...

Davada tanık olarak dinlenen polis memuru Cevdet Ç. şebekenin yaptıklarına ilişkin önemli bilgiler verdi. Cevdet Ç., "Hasan amcanın evine sürekli birileri geliyordu. Kendisini bu kişilere karşı uyardım" diye konuştu.