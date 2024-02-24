İzmir’deki kan donduran olayda sır perdesi aralandı! Hurdacının bulduğu kemikler, 545 gün önce öldürülen Ezgi’nin katil zanlısının çıktı

Deniz Özarslan, 28 Temmuz 2022 yılında boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ın Konak ilçesine bağlı Mersinli Mahallesi'ndeki iş yerine gitti. Çift arasında yaşanan tartışmada, Deniz Özarslan belinden çıkarttığı tabancasıyla eşi Ezgi Özarslan'ı başından vurup, ağır yaraladı. Deniz Özarslan suç aleti ile birlikte olay yerinden kaçtı, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Ezgi Özarslan'ı ambulansa alarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen olay günü beyin ölümü gerçekleşen ve bir süre makineye bağlı yaşayan Ezgi Özarslan, 11 Ağustos 2022 yılında hayatını kaybetti.
Ezgi Özarslan
EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Eşi Deniz Özarslan'ın tarafından tabanca ile vurulması sonucu hastaneye kaldırılan ve15 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Ezgi Özarslan, 7'nci evlilik yıl dönümünde Urla'nın Özbek Mahallesi Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Ezgi Özarslan cinayetinin ardından, İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri katil zanlısı Deniz Özarslan'ı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.
17 ŞEHİRDE, 'EZGİ'NİN KATİLİ ARANIYOR' AFİŞLERİ YAPIŞTIRILDI
Ezgi Özarslan için harekete geçen kadın dernekleri, aralarında İzmir'in de bulunduğu 17 şehirde, duvarlara ve direklere 'Ezgi'nin katili aranıyor' yazılı afişler yapıştırdı. Ezgi'nin katili aranırken, defnedilmesinin yıl dönümünde ise ailesi, Şehit Kerem Oğuz Erbay Güzelyalı Üst Geçidi'ne 'İzmir'de Ezgi Zerkin'i ateşli silahla öldüren katil zanlısı 29 Temmuz 2022'den beri aranıyor. Görenler polise ulaşsın' yazılı pankart astı.