Bu kadarı da olmaz dedirtti: Piyasayı 5 milyar TL dolandırmıştı! Köy kahvesine bile gidip vatandaşları kandırdığı ortaya çıktı

Filmleri aratmayan olay İzmir'de yaşandı. Ocakçı Holding'in patronu Sedat Ocakçı, insanları yüksek kar vaadiyle kandırdı. 3 bin kişiyi çarptı. Tam 5 milyar 200 bin TL'lik vurgun yaptı. Yeğeni Salih Han, bu parayı Dubai'ye kaçırdı.

Ocakçı ve eşi Seçilay, Adana'da yakalandı. İşte vurgunla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Buna göre Ocakçı, akıl almaz yöntemi için köy kahvehanelerinde bile plan yaptı. Harmandalı'ndaki köy kahvesinde vatandaşları topladı. Ocakçı'ya mağdurların paraları valizlerle ve çantalarla getirdikleri saptandı.