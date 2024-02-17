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Bu kadarı da olmaz dedirtti: Piyasayı 5 milyar TL dolandırmıştı! Köy kahvesine bile gidip vatandaşları kandırdığı ortaya çıktı

Sedat Ocakçı, piyasayı 5 milyar TL dolandırdı. Vurgun için köy kahvesine bile gidip vatandaşları kandırdığı ortaya çıktı. Bağını bahçesini satan köylüler paraları bavulla Ocakçı’ya taşıdı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Şubat 2024 Güncelleme 17 Şubat 2024, 07:01
Bu kadarı da olmaz dedirtti: Piyasayı 5 milyar TL dolandırmıştı! Köy kahvesine bile gidip vatandaşları kandırdığı ortaya çıktı

Filmleri aratmayan olay İzmir'de yaşandı. Ocakçı Holding'in patronu Sedat Ocakçı, insanları yüksek kar vaadiyle kandırdı. 3 bin kişiyi çarptı. Tam 5 milyar 200 bin TL'lik vurgun yaptı. Yeğeni Salih Han, bu parayı Dubai'ye kaçırdı.

Ocakçı ve eşi Seçilay, Adana'da yakalandı. İşte vurgunla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Buna göre Ocakçı, akıl almaz yöntemi için köy kahvehanelerinde bile plan yaptı. Harmandalı'ndaki köy kahvesinde vatandaşları topladı. Ocakçı'ya mağdurların paraları valizlerle ve çantalarla getirdikleri saptandı.

EŞİNİ 'SOSYALLEŞTİRMİŞ'
Öte yandan Sedat Ocakçı ifadesinde; soğuk cüzdanda bulunan kripto varlığını nakit paraya çevirmesi için yeğeni Salih Han'a gönderdiğini anlattı. Soğuk cüzdanda 5 milyar TL'nin olduğunu, Salih'in bunu alarak kaçtığını açıkladı!

Sedat Ocakçı'nın eşi Seçilay ise iddiaları yalanladı. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğu halde "ev hanımı olduğunu, sadece eşini görmek için bir iki saatliğine şirkete gittiğini vurguladı. Sedat Oçakçı da eşini sosyalleşsin diye yönetime aldığını anlattı!

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