Türkler Almanya’ya damga vurdu: İspanyollar’a göre Berlin, döner ve kebabın yeni başkenti oldu

El Pais gazetesi, Almanya'daki döner ve kebap çılgınlığına dikkat çekti. "Sosisli ve hamburger tahttan indi. Bu iki lezzet ilk sıraya yerleşti" dedi. Gazete, en iyi döner ve kebabın da Berlin'de yapıldığını iddia etti. Başta Adana olmak üzere tüm Türkiye'den itiraz geldi: Tadımız kaçmasın!

BU İŞ ADANA'YA DÖNER

Gurbetçiler, Türk yemeklerini Almanya sokaklarına taşıdı. Döner ve kebap Almanlar'ın en sevdiği tatlar arasında ilk sırada yer aldı. İşte bu ilgili İspanyol medyasında da manşetlere çıktı. El Pais gazetesi Berlin'in dönerin ve kebabın başkenti olduğunu yazdı. "Döner ve kebap, Almanya'nın en önemli fast food yemeği oldu. Türk dana şişinin buğday ekmeğine sarıldığı kebaplı sandviç her Alman için aranır hale geldi. Artık kimse sosisli ve hamburger yemiyor" ifadesini kullandı.