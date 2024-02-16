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Erzincan İliç'teki toprak kaymasında büyük acı: Üç aylık makine operatörü de vardiya değiştirirken toprak altında kaldı

Erzincan'ın İliç ilçesinde, altın madeninin geniş bir bölgeyi kapsayan yığın liç alanında 13 Şubat Salı günü saat 14.28'de toprak kayması meydana geldi. İliç’te toprak kaymasının yarım saat daha geç olması halinde, çok daha büyük facianın yaşanabileceği açıklandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Şubat 2024 Güncelleme 16 Şubat 2024, 07:04
Erzincan İliç’teki toprak kaymasında büyük acı: Üç aylık makine operatörü de vardiya değiştirirken toprak altında kaldı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 13 Şubat'ta yaşanan toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 kişiyi arama çalışmalarından hala bir sonuç çıkmadı.

Faciaya tanık olan çalışanlar, "Yarım saat sonra olsa facia daha büyük olurdu. Çatlak ve sızma olduğu uyarısı maille bazı birimlere gönderilmiş" ifadesini kullandı.

Göçük altındaki Şaban Yılmaz'ın kızı Büşra Yılmaz "Babam 3 ay önce burada operatör olarak ise başladı. Olay anından 5 dakika önce konteynerde olduğunu söylediler. İnşallah konteynerde olur, hava alabilirler" diyerek umutlu olduklarını anlattı. Faciaya tanık olan bir çalışan, 8-4 vardiyasında çalıştıklarını olayın 14.28'te değil de yarım saat sonra olması halinde çok sayıda kamyonun göçük altında kalacağını vurguladı.

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