Erzincan İliç’teki toprak kaymasında büyük acı: Üç aylık makine operatörü de vardiya değiştirirken toprak altında kaldı

Faciaya tanık olan çalışanlar, "Yarım saat sonra olsa facia daha büyük olurdu. Çatlak ve sızma olduğu uyarısı maille bazı birimlere gönderilmiş" ifadesini kullandı.

Göçük altındaki Şaban Yılmaz'ın kızı Büşra Yılmaz "Babam 3 ay önce burada operatör olarak ise başladı. Olay anından 5 dakika önce konteynerde olduğunu söylediler. İnşallah konteynerde olur, hava alabilirler" diyerek umutlu olduklarını anlattı. Faciaya tanık olan bir çalışan, 8-4 vardiyasında çalıştıklarını olayın 14.28'te değil de yarım saat sonra olması halinde çok sayıda kamyonun göçük altında kalacağını vurguladı.