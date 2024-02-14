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Erzincan'daki altın madeninde toprak kayması! Tüm ekipler bölgede: 9 işçi kayıp

Erzincan’ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. 667 çalışandan 9 kişiye ulaşılamıyor. Tüm ekipler seferber edildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Şubat 2024 Güncelleme 14 Şubat 2024, 07:01
Erzincan’daki altın madeninde toprak kayması! Tüm ekipler bölgede: 9 işçi kayıp

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010'dan beri altın üretimi yaptığı Erzincan İliç'teki Çöpler Madeni'nde dün saat 14.30 sıralarında toprak kayması meydana geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Malesef saat 14 sıralarında bir göçük. Maden işlemesinden dolayı dışarı çıkarılan toprağın kayması sonucu meydana geldi. Olayın ilk anından itibaren Valimiz olay yerine intikal etti. Şu anda dört bir yanda çalışan var. Tam bir seferberlik ruhuyla toprağın altında kaldığı belirtilen vatandaşlarımızı kurtarmak için gayret gösteriyoruz. Sayım yapıldığında 9 çalışana ulaşılamadı. Kardeşlerimize erişmek için zamanla yarışıyoruz" dedi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da siyanür iddiaları ile ilgili, "Şu anda Fırat Nehri'ne sızma söz konusu değil" ifadesini kullandı.

ERDOĞAN'DAN TALİMAT
Başkan Erdoğan, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan facia ile ilgili bilgi aldı. Erdoğan, devam eden arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.

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