Ölümden döndüler: Fatoş ve Niyazı Solak çifti Bali tatillerinde kabusu yaşadı!

GECE KAZASI! Beylikdüzü - Edirne istikameti Haramidere durağı yakınlarında önceki gece saat 22.15 sıralarında korkunç bir kaza gerçekleşti. Seyir halindeyken arızalanan metrobüsü kontrol etmek amacıyla aracından inen şoför Eyüp Maytalman'a karşı yönden gelen H.A.'nın kontrolündeki başka bir metrobüs çarptı. Kazanın şiddetiyle başından ağır yaralanan Maytalman'a ilk müdahaleyi yolcular yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada ağır yaralanan şoför, hastaneye kaldırıldı. Hastanede yoğun bakıma alınan Eyüp Maytalman, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

902 BİN DEVRETTİ

10 BİLEN çıkmayınca 902 bin 251 lira dervetti. 9 bilenler 11 bin 236 lira, 8 bilenler 649 lira, 7 bilenler 121 lira, 6 bilenler 21 lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 18 lira alacak.

VAHŞET

İstanbul'da ailesinden habersiz şekilde Başakşehir'- deki evinden kaçan genç kız sokakta adeta kâbusu yaşadı. Taksim Gezi Parkı'nda uyuyan kız çocuğu burada tanıştığı kişinin Kağıthane'deki evine gitti. 'Üşürsün hadi gel seni evime götüreyim' diyen 30 yaşındaki Yücel A.'yı dinleyen 20 yaşındaki Tülin D., kendisiyle birlikte olmak isteyen kişiden öldüresiye dayak yedi. İstismardan saldırganın ailesinin yardımı aracılığıyla kurtulan genç kız karakola sığınırken, saldırgan cezaevine gönderildi.

ATAKAN IRMAK

COVID YÜZÜNDEN

Erzurum'da yüzde 80 zihinsel engelli İbrahim Akan (38) 2021'de Covid geçirdi. Ardından aşı oldu. Bir süre sonra yüzünde yaralar çıkmaya başladı. Akan'a milyonda 2 ya da 3 kişide görülen ve Akdeniz kökenliler ile Brezilya yağmur ormanlarında yaşayanlarda daha çok rastlandığı belirtilen 'pemfigus' hastalığı teşhisi konuldu. Yaralar tüm vücudunu sarmaya başladı. Ailesi yardım çağrısı yaptı.



'AĞA'FERİN

Edirne'de, Eski Kırkpınar ağalarından iş insanı Mustafa Altunhan hastaneye gitti. Bu sırada hastalığı ve hastane hakkında bilgi verdiği anları yanındaki kişi cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Kontrolü sonrası Altunhan bu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım sonrası yapılan yorumlardan kırmızı ışık ihlali yaptığını fark eden Altunhan, 112'yi arayıp kendisini ihbar etti. MOBESE görüntülerini inceleyen polis ekipleri, ihlali tespit ederek Mustafa Altunhan'a bin 506 lira para cezası uyguladı.



FİLM GİBİ SOYGUN

Kocaeli'de hırsızlar AVM'nin çatısına çıktı. Havalandırma boşluğundan bir kuyumcuya girdi. Dükkan alarmının çalması üzerine, alışveriş merkezi güvenlik görevlileri ve iş yeri yetkilileri dükkana geldi. Güvenlik görevlileri yaptıkları incelemede dükkan kepenginin açılmadığını tespit etti. Herhangi bir olumsuzluk olmadığına kanaat getiren güvenlik görevlileri ve iş yeri yetkilileri dükkandan ayrıldı. O esnada dükkanda bulunan kişi veya kişiler ise ziynet eşyaları çaldı. İçeriye girdikleri havalandırma deliğinden bu sefer dışarıya çıkan kişi veya kişiler kilolarca altınla kayıplara karıştı.



ZEHİR TACİRLERİNE DARBE

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik illerde düzenlenen operasyonlarda; 2️ ton 140 kilogram uyuşturucu madde ile 509 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 456 zehir taciri ve sokak satıcısı da yakalandı.

ÖMER ÇETİN

YASAMA ZAMANI

Erzurum'da Muhammet Eymen Kaya'ya SMA teşhisi konuldu. Tedavisi için gerekli olan 1 milyon 819 bin dolar (55 milyon TL) bulundu. 21 aylık Eymen, tedavi için Dubai'ye gitti. Yaklaşık 3 aylık bir tedavi sürecinin ardından Erzurum'a dönen Eymen ve ailesinden sevindiren haber geldi. Anne Özlem Kaya, "Eymen şu an destek almadan oturabiliyor. Koşacağı günleri sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

AYŞENUR ERDOĞDU



'BAL' GİBİ RAKİP

Gümüşhane Kelkit'te yaşayan Sinan Albayrak (42) ürettiği balı analize gönderdi. Balın prolin değerinin 1375 olduğunu öğrendi. Şunları söyledi: Bu değer Türkiye ortalamasının üzerinde. Hatta Anzer ve diğer balların kalite olarak üstüne çıktı. Bu yüzden yetkililere sesleniyorum. Kelkit balının Anzer balından daha kıymetli olduğunu bilsinler ve coğrafi işaret almak için başvursunlar.

DİLARA FIRAT



MIKNATIS ÖLDÜRÜYORDU

İstanbul'da 9 yaşındaki otizmli Harun Duman, oyun oynarken 13 mıknatıs yuttu. Kusma şikayeti üzerine hastaneye kaldırıldı. Harun'un bağırsaklarından birbirine yapışmış 13 mıknatıs çıkarıldı. Opr. Dr. Mehmet Çakmak, "Çoklu mıknatıs yutulduğu zaman bağırsakta yapışıklık meydana geliyor. Bağırsaklar deliniyor. Bu da hayati tehlikeye varan durumlara sebep oluyor" diye konuştu.

HIZLI VE ŞİFALI

Samsun'da acil tıp teknisyeni (ATT) olarak çalışan Büşra Nur Usta ve Ayşegül Dündar, hayat kurtarmak için zamanla yarışıyor. Ambulans şoförü olan 2 kadın, trafikte rakip tanımıyor. Usta ve Dündar, sürücülere şu çağrıyı yapıyor: Yoğun trafikte ambulansa yol vermek hayati önem taşıyor. Bu konuda herkesi duyarlı olmaya çağırıyoruz.



YENİ PAKET MİLLİ

İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK-PYD/YPG İstihbarat yapılanmasına bağlı Suriyeli Ahmed Al Hac Ömer'in Suriye'deki terörden arındırılmış bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'na yönelik eylem hazırlığında olduğunu belirledi. MİT'in sağladığı istihbarat desteği ile Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı SMO Askeri Polisi Ahmet Al Hac Ömer'i yakaladı. Teröristin evinde yapılan aramada, suikast ve bombalı eylemlerde kullanılmak üzere hazır halde 1 adet uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı ele geçirildi.