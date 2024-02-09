Ablası tüm mirasını oğluna bıraktı ünlü doktor Tahir Altuğ dava açtı: "Mirasına kondu. Hakkı yok..."

Ünlü Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Tahir Altuğ'un ablası Füsun Altuğ'un hiç çocuğu olmadı. Füsun Altuğ, hayatını kaybetmeden önce Emir Nur A.'yı evlatlık edindi. Aile içerisinde Emir Nur A.'nın evlatlık olduğu pek konuşulmasa da son günlerde miras sevdası aileyi mahkemelik etti.

Prof. Dr. Tahir Altuğ, merhum ablasının Nişantaşı'ndaki evine kendi kızını yerleştirdi. Ancak üvey evlat Emir Nur A., emlakçı aracılığıyla aileye daireyi boşaltmaları ve evin satışa çıkaracağı bilgisini verdi. Ablasından kalan evin satılacağını öğrenen Tahir Altuğ, üvey yeğenini mahkemeye vererek evin aileden kalma olduğunu bu nedenle satma hakkının bulunmadığı yönünde veraset ilamında bulundu. Ünlü cerrah dilekçesinde müteveffa Füsun Altuğ A.'nın anne Nurhan Altuğ'dan önce öldüğünü bu nedenle evlatlık edinenin üst soyun mirasçısı olmayacağını belirtti.