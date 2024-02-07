Kendini iş insanı olarak tanıttı 2.5 milyar TL’lik vurgun yapıp sırra kadem bastı | Sedat Ocakçı’dan açıklama videosu: “O çok sevdiğiniz paralarınız yatacak”

Hızlı bir şekilde oraya fon girişlerini de sağlıyorum ve kazandıkça, sırayla azar azar hepinize merak etmeyin o çok sevdiğiniz paralarınız yatacak. Canım, ciğerim dediğim abim-kardeşim dediğim insanların arkamdan söyledikleri umurumda değil. Bu işi yine çözecek olan benim. Yakında, bu hafta içerisinde İzmir'de de görüşeceğiz. Hepiniz her zaman beni muhatap bulduğunuz gibi yine bulacaksınız. Ve merak etmeyin arkadaşlar paranızı alacaksınız" dedi! Ancak mağdurlar kendisine tepki gösterdi: Yalan söylüyorsun. Paramızı istiyoruz. Ortaya çık hesap ver!

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