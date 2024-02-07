Kendini iş insanı olarak tanıttı 2.5 milyar TL’lik vurgun yapıp sırra kadem bastı | Sedat Ocakçı’dan açıklama videosu: “O çok sevdiğiniz paralarınız yatacak”

Dolandırıcılık olaylarına bir yenisi daha eklendi. İzmir'de 3 yıl önce kurulan Hira Yazılım Danışmanlık şirketi üzerinden para toplayan Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı ile 8 kişi sırra kadem bastı.
Dolandırıcılık olaylarına bir yenisi daha eklendi. İzmir'de 3 yıl önce kurulan Hira Yazılım Danışmanlık şirketi üzerinden para toplayan Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı ile 8 kişi sırra kadem bastı.
İzmir Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda binlerce mağdurdan 25'e yakın kişinin emniyete giderek ifade verdikleri öğrenildi. Şirket çalışanlarından olan bir mağdurun, 'borç' ibaresi adı altında danışmanlık hizmeti verdiği ileri sürülen firmanın hesabına 700 bin lira para gönderdiği belirtildi. Vurgunun boyutunun 2.5 milyar TL'yi bulduğu kaydedildi. Ocakçı her yerde aranırken sosyal medyadan ses verdi.
SİSTEMİNİ KURUYORMUŞ!
Çekmiş olduğu bir video ile mağdurlara seslenen Sedat Ocakçı, "Buradayım, canlıyım, kanlıyım. Sizin beni rahat bırakmamalarınıza rağmen ben sistemimi kuruyorum, kurdum.
Hızlı bir şekilde oraya fon girişlerini de sağlıyorum ve kazandıkça, sırayla azar azar hepinize merak etmeyin o çok sevdiğiniz paralarınız yatacak. Canım, ciğerim dediğim abim-kardeşim dediğim insanların arkamdan söyledikleri umurumda değil. Bu işi yine çözecek olan benim. Yakında, bu hafta içerisinde İzmir'de de görüşeceğiz. Hepiniz her zaman beni muhatap bulduğunuz gibi yine bulacaksınız. Ve merak etmeyin arkadaşlar paranızı alacaksınız" dedi! Ancak mağdurlar kendisine tepki gösterdi: Yalan söylüyorsun. Paramızı istiyoruz. Ortaya çık hesap ver!