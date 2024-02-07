İzmir’de Delil Aysal adlı cani tarafından katledilen taksici Oğuz Erge’nin eşi konuştu: İçime doğdu

İzmir'de taksici Oğuz Erge (44) iyilik yapıp aracına aldığı cani Delil Aysal tarafından katledildi.
İzmir'de taksici Oğuz Erge (44) iyilik yapıp aracına aldığı cani Delil Aysal tarafından katledildi.
O görüntüler Türkiye'nin yüreğini dağlarken cani tutuklanıp hapse gönderildi. Erge gözyaşlarında içinde toprağa verilirken geride acılı bir eş ve 1 evlat bıraktı. Nevra Erge, eşinin cinayete kurban gittiği gece adeta kötü bir şey olacağının içine doğduğunu ve o gece uyku tutmadığını söyledi.
'EN AĞIR CEZAYI ALSIN'
Erge, şöyle devam etti: O gece gözüme uyku girmedi. Sanki kötü bir şey olacağı içime doğdu.
Olay olmadan 1 saat önce eşimi telefonla aradım. 'Çalışma artık. Eve gel' dedim. Eşim de 'Arabayı kapattım. Eve geliyorum' dedi. 1 saat sonra vefat haberini aldım. Çok üzgünüm. Katilin en ağır cezayı almasını istiyorum. Davanın takipçisi olacağım.