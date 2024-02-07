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İzmir’de Delil Aysal adlı cani tarafından katledilen taksici Oğuz Erge’nin eşi konuştu: İçime doğdu

İzmir’de Delil Aysal adlı cani tarafından katledilen taksici Oğuz Erge’nin eşi konuştu: O gece kötü bir şey olacağı içime doğdu. Oğuz'a 'çok geç oldu, artık eve gel' dedim. Katil gün yüzü görmesin.

Ceyhan Torlak Ceyhan Torlak takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Şubat 2024 Güncelleme 07 Şubat 2024, 07:01
İzmir’de Delil Aysal adlı cani tarafından katledilen taksici Oğuz Erge’nin eşi konuştu: İçime doğdu

İzmir'de taksici Oğuz Erge (44) iyilik yapıp aracına aldığı cani Delil Aysal tarafından katledildi.

O görüntüler Türkiye'nin yüreğini dağlarken cani tutuklanıp hapse gönderildi. Erge gözyaşlarında içinde toprağa verilirken geride acılı bir eş ve 1 evlat bıraktı. Nevra Erge, eşinin cinayete kurban gittiği gece adeta kötü bir şey olacağının içine doğduğunu ve o gece uyku tutmadığını söyledi.

'EN AĞIR CEZAYI ALSIN'
Erge, şöyle devam etti: O gece gözüme uyku girmedi. Sanki kötü bir şey olacağı içime doğdu.

Olay olmadan 1 saat önce eşimi telefonla aradım. 'Çalışma artık. Eve gel' dedim. Eşim de 'Arabayı kapattım. Eve geliyorum' dedi. 1 saat sonra vefat haberini aldım. Çok üzgünüm. Katilin en ağır cezayı almasını istiyorum. Davanın takipçisi olacağım.

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