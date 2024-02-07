İzmir’de Delil Aysal adlı cani tarafından katledilen taksici Oğuz Erge’nin eşi konuştu: İçime doğdu

O görüntüler Türkiye'nin yüreğini dağlarken cani tutuklanıp hapse gönderildi. Erge gözyaşlarında içinde toprağa verilirken geride acılı bir eş ve 1 evlat bıraktı. Nevra Erge, eşinin cinayete kurban gittiği gece adeta kötü bir şey olacağının içine doğduğunu ve o gece uyku tutmadığını söyledi.