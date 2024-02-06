Miraç Kandili akşamı kaç rekat namaz kılınır, nasıl niyet edilir? Miraç Kandili 12 rekat namazı nasıl kılınır? Diyanet namaz saatleri 2024!

Miraç Kandili 'nde kılınan namaz, bu özel gecenin ruhuna uygun bir şekilde, müminlerin kendilerini Allah'a daha yakın hissetmelerine ve O'nunla olan manevi bağlarını güçlendirmelerine yardımcı olur. Miraç Kandili, Müslümanlar için manevi bir atmosfer içinde geçen özel bir gecedir. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in Mescid-i Harâm ve Mescid-i Aksâ'dan göklere uzanan kutlu yolculuğunu simgeler. Bu anlamlı gecede kandil namazı, en çok yapılan ibadetler arasında öne çıkar. İşte, Miraç Kandili'nde kandil namazının adım adım kılınışı ve detayları...

KANDİL NAMAZI NASIL KILINIR?

Kandiller ve diğer dini geceler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre akşam ezanı ile başlayacağı için, akşam namazıyla birlikte ibadet edilmeye başlanabilir. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın net bir hükmü olmasa da bu ibadetler yatsı namazı ile de sürdürülebilir.

Kandil namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmi bir bilgi yer almamaktadır. Ancak, Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, bugün kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan bir öneri olarak yer alıyor. Tesbih namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre şu şekilde kılınmaktadır;