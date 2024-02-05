Yüreğimize ateş düştü: Düşen helikopterde şehit olan pilotla ilgili kahreden detayı babası açıkladı!

Düşen helikopterde bulunan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk şehit olurken, bir teknisyen yaralandı. Emniyet Amiri Cemil Gülen'in acı haberi, Keçiören ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Acı haberi alan aile gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Belediye ekipleri de evinin önüne taziye çadırı kurdu.

Şehit Gülen'in cenazesinin yarın Gölbaşı Havacılık Daire Başkanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından öğlende Karşıyaka Polis Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi. Şehit Emniyet Amiri Cemil Gülen'in babası Mehmet Gülen, "Oğlum Pilot Emniyet Amiri konumundaydı. Dün acı haberi aldık; yıkıldık, telafisi yok. Acımız sonsuz, yapacak bir şey yok. Üzgünüz, keşke olmasaydı. Ayın 24'ün de nişanımız vardı. Dün annesiyle gittik alışverişini yaptık, ayın 24'ünde de oğluma nişan yapacaktık. Ama ben yarın oğlumun düğününü yapacağım, cenazesini defnedeceğim. Acımız sonsuz, kimseye kırgın değilim" dedi.