YARIN KANDİL Mİ 2024? 🤲🏻Recep ayının 27. gecesi hangi gün? Miraç Kandili ibadetleri ve faziletleri...

İslam aleminde her yıl büyük bir heyecanla beklenen üç aylar, 12 Ocak Cuma günü itibariyle başladı. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu dönem, Müslümanlara dini hissiyatlarını derinleştirme, ibadet yoğunluğunu artırma ve gündelik hayatlarını sorgulama fırsatı sunuyor.

6 ŞUBAT NE KANDİLİ? Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 6 Şubat'ta ve "ramazanın müjdecisi" Berat Kandili'nin 24 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan ayı 11 Mart'ta başlayacak.



Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 5 Nisan'da idrak edilecek ve Müslümanlar 10 Nisan'da Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.