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Miraç Kandili 12 rekat namazı nasıl kılınır? Miraç Kandili akşamı kaç rekat namaz kılınır, nasıl niyet edilir? Diyanet namaz saatleri 2024!

Müslümanlar için kutsal kabul edilen mübarek üç ayların ikinci kandili, Miraç Kandili, heyecanla bekleniyor. Bu yıl Miraç Kandili, 6 Şubat 2024 Salı gününe denk geliyor. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in, Yüce Allah'ın daveti üzerine semaya yükselerek insanlık için büyük bir ufuk açtığı bu müstesna gecede, müminler kandil namazını kılarak dualarını edecekler. İşte, Miraç Kandili namazının adım adım kılınışı ve önemli detaylar.

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 13:58 Güncelleme 05 Şubat 2024, 13:58
Miraç Kandili 12 rekat namazı nasıl kılınır? Miraç Kandili akşamı kaç rekat namaz kılınır, nasıl niyet edilir? Diyanet namaz saatleri 2024!

Miraç Kandili, Müslümanlar için manevi bir atmosfer içinde geçen özel bir gecedir. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in Mescid-i Harâm ve Mescid-i Aksâ'dan göklere uzanan kutlu yolculuğunu simgeler. Bu anlamlı gecede kandil namazı, en çok yapılan ibadetler arasında öne çıkar. İşte, Miraç Kandili'nde kandil namazının adım adım kılınışı ve detayları...

KANDİL NAMAZI NASIL KILINIR?

Kandiller ve diğer dini geceler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre akşam ezanı ile başlayacağı için, akşam namazıyla birlikte ibadet edilmeye başlanabilir. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın net bir hükmü olmasa da bu ibadetler yatsı namazı ile de sürdürülebilir.

Kandil namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmi bir bilgi yer almamaktadır. Ancak, Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, bugün kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan bir öneri olarak yer alıyor.

Tesbih namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre şu şekilde kılınmaktadır;

TESBİH NAMAZININ KILINIŞI

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.

Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.

Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.

Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.

Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

100 REKATLIK NAMAZ NASIL KILINIR?

"Niyet ettim niyet eyledim Allah rızası için 100 rekatlık nafile namazı kılmaya" şeklinde namaza niyet edilir. 100 rekatlık namazda okunan ihlası şerifleri 10 okumak yerine her rekatte 100 def'a okuyarak 10 selamda da kılınabilir. Ancak 50 selam ile 100 rekat kılmak daha faziletlidir.

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