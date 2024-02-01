İç mimar Polen Atay, işadamı eşi Can Atay’ arasındaki ‘’Bornoz kuşağı’’ davasında bilirkişi raporu geldi!

Ünlü otel sahibi Ertuğrul Atay 'ın oğlu Can Atay ile iç mimar Polen Atay , 22 Haziran 2019'da masal gibi bir düğünle evlendi. Ancak mutlulukları kısa sürdü. Genç kadın düğünden 4 gün sonra eşinden şiddet görmeye başladığı belirtti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Dün davanın duruşması vardı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Can Atay ile taraf avukatları katıldı. Bilirkişi raporu da mahkemeye ulaştı. Raporda "Boğma teşebbüsüne kanıt olarak boynun en azından iki yanında iz bulunması gerekir" denildi. Bilirkişi, "İzin intihar mı yoksa saldırı yüzünden mi olduğunu tıbben anlayamadık" dedi. Bilirkişi raporuna karşı söz alan Can Atay, "Deliller ortadadır. Aleyhime hiçbir şey çıkmamıştır. Katılan taraf haksız menfaat elde etmeye çalışmak istemektedir" dedi. Mahkeme heyeti, dosyaya gelen bilirkişi raporuna karşı savunma yapılması için süre vererek duruşmayı erteledi.