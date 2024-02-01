Elif Şafak ile Mine Kırıkkanat arasında intihal tartışması!

Mine G. Kırıkkanat, Sinek Sarayı adlı bir kitap yazdı. Bir süre sonra iki tıp profesörü arkadaşı Elif Şafak'ın kitabından intihal yaptığı yönünde uyarıda bulununca hemen düğmeye bastı.

Şafak'ın Bit Palas adlı kitabının kendi kitabından alıntılarla olduğunu anladı. Dava açtı. Kazandı. Bir grup edebiyatçı ise 130 imza toplayıp Şafak'a destek açıklaması yaptı.