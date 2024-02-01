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Elif Şafak ile Mine Kırıkkanat arasında intihal tartışması!

Yazar Mine G. Kırıkkanat, Elif Şafak’ı kitabından intihal yapmakla suçladı. Davayı kazandı. Kendisine tepki gösteren 130 isme sert çıktı: Edebiyat çetesi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Şubat 2024 Güncelleme 01 Şubat 2024, 07:10
Elif Şafak ile Mine Kırıkkanat arasında intihal tartışması!

Mine G. Kırıkkanat, Sinek Sarayı adlı bir kitap yazdı. Bir süre sonra iki tıp profesörü arkadaşı Elif Şafak'ın kitabından intihal yaptığı yönünde uyarıda bulununca hemen düğmeye bastı.

Şafak'ın Bit Palas adlı kitabının kendi kitabından alıntılarla olduğunu anladı. Dava açtı. Kazandı. Bir grup edebiyatçı ise 130 imza toplayıp Şafak'a destek açıklaması yaptı.

Kırıkkanat bu isimlere sert çıktı. Kırıkkanat şu ifadeleri kullandı: İntihali ilk fark ettiğimde büyük bir kızgınlık yaşadım. Evime hırsız girmiş gibi hissettim. Bize bir alıntı yaparsan yazının sonuna mutlaka alıntının kaynağının gösterilmesi öğretilmiştir. Edebiyat, edebiyatçılar birbirlerini pohpohlasınlar diye yapılmaz. Bizim muhatabımız okurdur.

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