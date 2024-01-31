Kuma katliamı | Gaziantep’te eşini ve iki kardeşini öldürdü, sonra intihar etti! Cinayetin nedeni şoke etti...

Gaziantep Nizip'te Yüksel Çağlar, sorunlar yaşadığı TIR şoförü eşi Halil Çağlar'a boşanma davası açtı.
Gaziantep Nizip'te Yüksel Çağlar, sorunlar yaşadığı TIR şoförü eşi Halil Çağlar'a boşanma davası açtı.
Kızı Nimet'le birlikte babasının evinde yaşamaya başladı. Koca, çıldırdı. Önceki sabah kayınbabası ve kayınbiraderlerinin yaşadığı aile apartmanını bastı. Burada kayınbiraderleri Mehmet ve Ahmet Oymak ile tartışan Çağlar, 2 kayınbiraderini ve eşi Yüksel Çağlar'ı hayattan kopardı.
YAŞAM SAVAŞI VERIYORLAR
Kızı Nimet ve baldızı Adile Oymak'ı ise ağır yaraladı. Hastanede tedavilerilerinin sürdüğü açıklandı. Olay yerinden kaçan cani, Şanlıurfa Birecik girişinde ise silahla canına kıydı.
Halil Çağlar'ın kapıyı ilk açan kayınbiraderini öldürdükten sonra silah sesini duyup gelenleri tek tek öldürdüğü anlaşıldı. Halil Çağlar'ın eşi Yüksel'in üzerine kuma getirmek istediği ancak kadının bunu kabul etmediği için evi terk edip, boşanma davası açtığı ve katliamın bu nedenle yaşandığı ortaya çıktı.