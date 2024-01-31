Kuma katliamı | Gaziantep’te eşini ve iki kardeşini öldürdü, sonra intihar etti! Cinayetin nedeni şoke etti...

Halil Çağlar'ın kapıyı ilk açan kayınbiraderini öldürdükten sonra silah sesini duyup gelenleri tek tek öldürdüğü anlaşıldı. Halil Çağlar'ın eşi Yüksel'in üzerine kuma getirmek istediği ancak kadının bunu kabul etmediği için evi terk edip, boşanma davası açtığı ve katliamın bu nedenle yaşandığı ortaya çıktı.

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