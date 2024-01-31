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İzmir Dikili’de balıkçı teknesinde can pazarı! Ölü sayısı 4'e yükseldi

İzmir Dikili'de 10 kişi, önceki gece balık tutmak için tekneyle denize açıldı. Ancak balıkçı teknesi, Salihleraltı açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle battı. İşte sizler için derlediğimiz 31 Ocak TAKVİM yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Ocak 2024 Güncelleme 31 Ocak 2024, 07:00
İzmir Dikili’de balıkçı teknesinde can pazarı! Ölü sayısı 4’e yükseldi

İzmir Dikili'de 10 kişi, önceki gece balık tutmak için tekneyle denize açıldı. Ancak balıkçı teknesi, Salihleraltı açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle battı. Oğuz İrgit, İsmet Akdağ, Medeni Karaduman ve Orhan Pancar, hayata gözlerini kapadı. Gökhan Çakır ise kayıplara karıştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin bölgede 3 bot ve 1 helikopter ile arama kurtarma çalışmaları yürüttüğü açıklandı.



HEM ÇARPTILAR HEM KAÇTILAR!
İstanbul Büyükçekmece'de Zeynep Çakır (36), 20 Ocak'ta yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Kendisine önce motosiklet ardından otomobil çarptı. Hastaneye 9 gün yoğun bakımda kalan kadın, hayata tutunmayı başardı. İki sürücünün de olay sonrası 'işim var' diyerek gittiğini öğrenince ise büyük şok yaşadı. Kardeşi Bayram Çakır, "İnsan bir yardım eder. Şikayetçiyiz" dedi.

BASİT DEĞİL BİLİNÇLİ TAKSİR
Muğla'da liseli Sıla Akgül'e (15) çarparak ölümüne yol açan Tolga Yağcı'ya 24.300 lira para cezası verildi. İstinafa taşınan karar, ceza dairesi tarafından bozuldu. Olayın basit taksiri aşarak bilinçli taksir boyutuna ulaştığı vurgulandı.

MÜZİKHOLDE KISKANÇLIK DEHŞETİ
İstanbul Sarıyer'de Yusuf H., aşk yaşadığı gazino çalışanı Burcu S.'yi iki gencin masasında görünce çıldırdı. Silahla Ömer ve Yunus Danış'a kurşun yağdırdı. Ömer, hayatını kaybetti, Yunus ise ağır yaralandı. Polis, katili yakalamak için çalışma başlattı.



DOKTOR KILIĞINDA KATLİAM BASKINI
İsrail güçleri, sağlıkçı kılığına girerek Batı Şeria'daki hastaneye baskın düzenlendi. Baskında Hamas mensubu olduğu iddia edilen 3 Filistinli katledildi. Filistin Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'e karşı işlediği suçlara son vermesi için uluslararası insan hakları kuruluşlarına çağrısını yineledi. İsrail güçlerinin işlediği suçlara son vermesini, sağlık merkezleri ve ekipleri için gerekli korumanın sağlanmasını istedi.



D'EV'LET BABA
Hatay Hassa Sapanözü'nde depremde evleri hasar gören Mustafa- Ayşe Koca çifti, çocukları Zeliha, Mehmet Can Nurcan ve Mert Yusuf ile birlikte çadırda yaşamaya başladı. 8 ayda yapılan köy evleri sahiplerine dağıtıldı. Evlerine taşınan Koca ailesi de mutluluklarını anlattı: "Devletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. 8 yıl önce de ilik nakli olan kızımızın masrafları da karşılanmıştı. Şimdi de yuvamıza kavuştuk".

KURU 'SIKI TAKİP!'
İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde Tuncer Murat Cihan'ı öldüren Tacikistan uyruklu A.K. ile Rusya uyruklu D.T., olay yerine geldikleri Polonya plakalı araçla kaçtı. Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube'de görevli 150 kişilik özel ekip, kameraları ve mobese kayıtlarını didik didik araştırdı. Kısa sürede zanlıların Başakşehir'de bir evden saklandıklarını belirleyip baskın yaptı. Koçbaşı ile kapısı kırılan evde saklanan zanlılar gözaltına alındı. Maskelerin de eve yakın yerde bulunduğu açıklandı. Zanlılar, hastanede muayene edildikten sonra sorguya alındı. 300 polisin katıldığı arama sonucu Belgrad Ormanı'nda bulunan ve saldırıda kullanıldığı düşünülen kuru sıkıdan bozma tabanca incelenmeye başlandı.



HAVALAR 'ÇILDIR'DI
Ardahan'da hafta sonu yağan kar, yerini soğuk havaya bıraktı. Önceki gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 32 derece ile Çıldır İlçesi'nde ölçüldü. Çıldır'ın ardından Hanak sıfırın altında eksi 30,4 derece ile kentin en soğuk ikinci ilçesi oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 25,4 derece ölçüldüğü Ardahan kent merkezinde ağaçlar kırağıyla kaplandı. Soğuk sebebiyle araçların yakıtları dondu. Vatandaşlar, araçlarını çalıştırmak için saatlerce uğraştı. Kentte, çatılarda da uzun sarkıtlar oluştu.



EBE HAKAN
İstanbul'da 32 haftalık hamile Mizgin Güçlü, hastaneye giderken minibüste sancılandı. Şoför Hakan Yücel, direksiyonu hastaneye kırdı. Ancak genç kadın dayanamadı ve minibüste doğum yaptı. Yücel, sosyal medyada şöhreti yakaladı. Arkadaşları minibüsün arkasına "Ebe Hakan" yazdı. Yücel "Sosyal medyadan mesaj yağıyor. 'Bebeğin adı Yayla-Topkapı' olsun diyen de var, 'Hamilelere indirimli' yazan da..." ifadesini kullandı.



MUSK, BEYİNE ÇİP TAKTI
Elon Musk yine yaptı yapacağını... Nöroteknoloji şirketi Neuralink'in kurucusu Elon Musk, ilk kez felçli bir insana Neuralink tarafından implant yapıldığını aktardı. İyileşme sürecinin iyi gittiğini belirten Musk, ilk sonuçların "umut verici" olduğunu ifade etti. Hastanın sadece düşünerek telefon da dahil hemen her cihazın kontrolünü sağladığını aktardı.



'CİLT'MİSİN!
Kensington Sarayı, Galler Prensesi Kate Middleton'ın karın operasyonu sonrası 13 gecelik tıbbi gözetimin ardından hastaneden eve döndüğünü doğruladı. Ancak Middleton'ın sağlığıyla ilgili ilginç iddialar ortaya atıldı. Kalın bağırsak veya cilt kanseri olduğu ve tedavi sürecinin sürdüğü belirtildi. Amerikan ve Alman medyası, erken teşhis olduğunu öne çıkarırken bu iddia sosyal medyada büyük yankı buldu. Kensington yetkilileri, iddialarla ilgili açıklama yapmazken, "Galler ailesi dünyanın dört bir yanından aldıkları iyi dilekler için minnettar olmaya devam ediyor" demekle yetindi.



15.6 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 15 milyon 673 bin lira devretti. 5 bilenler 73 bin 891'er, 4 bilenler 2 bin 89'ar, 3 bilenler 107'şer, 2 bilenler 10'ar lira alacak.

BİR DEVİN BATIŞI
Hong Kong'daki bir mahkeme, bir süredir borç krizi yaşayan Çin merkezli emlak devi Evergrande'nin tasfiye edilmesine karar verdi. Şirketin borçlarını yeniden yapılandırmak için bir plan sunmadığını söyleyen Yargıç Linda Chan, açıklamasında "Artık yeter" dedi. Şirketin 300 milyar dolar borcu olduğu ve ödemesinin imkansız olduğuna dikkat çekildi.

CESET ÇAL VE SAT
İspanya'nın Valencia kentinde, sahte evraklarla hastanelerden kimsesizlerin cesetlerini çalarak tıp fakültelerine satan bir suç örgütü çökertildi. Yakalanan 4 kişiden birinin Prof. olduğuna dikkat çekildi. İspanya Adalet Bakanlığı, olayla ilgili soruşturmanın derinleşeceği ve bazı üniversite yetkililerinin de örgüte destek verdiğini söyledi.

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