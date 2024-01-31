İzmir Dikili’de balıkçı teknesinde can pazarı! Ölü sayısı 4’e yükseldi

İzmir Dikili'de 10 kişi, önceki gece balık tutmak için tekneyle denize açıldı. Ancak balıkçı teknesi, Salihleraltı açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle battı. Oğuz İrgit, İsmet Akdağ , Medeni Karaduman ve Orhan Pancar, hayata gözlerini kapadı. Gökhan Çakır ise kayıplara karıştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin bölgede 3 bot ve 1 helikopter ile arama kurtarma çalışmaları yürüttüğü açıklandı.





HEM ÇARPTILAR HEM KAÇTILAR!

İstanbul Büyükçekmece'de Zeynep Çakır (36), 20 Ocak'ta yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Kendisine önce motosiklet ardından otomobil çarptı. Hastaneye 9 gün yoğun bakımda kalan kadın, hayata tutunmayı başardı. İki sürücünün de olay sonrası 'işim var' diyerek gittiğini öğrenince ise büyük şok yaşadı. Kardeşi Bayram Çakır, "İnsan bir yardım eder. Şikayetçiyiz" dedi.

BASİT DEĞİL BİLİNÇLİ TAKSİR

Muğla'da liseli Sıla Akgül'e (15) çarparak ölümüne yol açan Tolga Yağcı'ya 24.300 lira para cezası verildi. İstinafa taşınan karar, ceza dairesi tarafından bozuldu. Olayın basit taksiri aşarak bilinçli taksir boyutuna ulaştığı vurgulandı.

MÜZİKHOLDE KISKANÇLIK DEHŞETİ

İstanbul Sarıyer'de Yusuf H., aşk yaşadığı gazino çalışanı Burcu S.'yi iki gencin masasında görünce çıldırdı. Silahla Ömer ve Yunus Danış'a kurşun yağdırdı. Ömer, hayatını kaybetti, Yunus ise ağır yaralandı. Polis, katili yakalamak için çalışma başlattı.