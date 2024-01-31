İstanbul’da iş adamı Hakan Cengiz’e silahlı saldırı! Şoförü başından vuruldu

İnşaat enerji, gayrimenkul, turizm ve tekstil sektöründe yatırımları olan Solo Holding 'in patronu Hakan Cengiz ve Zehra Cengiz'in içinde bulunduğu otomobil, 11.50 gibi Mahmutbey gişelerinde seyir halindeyken saldırıya uğradı.

Çift saldırıdan yara almadan kurtulurken, motosikletli saldırganın silahından çıkan mermiler şoför Muhammet Yaşar'a isabet etti. Yaşar hastanede tedavi altına alındı. Cengiz, RD İnşaat ile ortaklı kurduklarını ve Ankara'ya 20 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını açıklamıştı.

Ancak Solo Holding geçtiğimiz yıl sadece bu yatırımla değil aynı zamanda yaşadığı bir ticari anlaşmazlık ile de gündeme geldi. engiz, Kervansaray Oteller Grubu ile sorun yaşamıştı. Cengiz, "Kervansaray Oteller Grubu ile yaptığımız devre tatil satışı anlaşması neticesinde, devralmamız gereken Bursa Kervansaray Termal Otelin, daha öncesinden Kolan Hastaneler Grubuna devredilmiş olduğunu üzülerek öğrendik" demişti.