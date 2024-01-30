Asrın felaketinde 3 çocuklarını kaybetmişlerdi: Yenigül çifti, şimdi iki kız kardeşe anne babalık yapıyor

Kahramanmaraş 'ın Pazarcık ilçesine bağlı bir köyde yaşayan Murat (64) ve Elife Yenigül (58) çifti, çocukları olmadığı için 19 yıl önce Fatma'yı evlat edindi. Daha sonra da 16 yaşındaki Dilara ile 4 yaşındaki Alican'a da koruyucu ailelik yapan çift, 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi depremlerde hayatlarının en büyük acısını yaşadı. Depremin şiddeti ile yıkılan müstakil evde Fatma, Dilara ve Alican, enkazın altında kalarak hayatlarını kaybetti. Kendileri ise enkaz altından sağ kurtuldu.

GÖZÜMÜZ GİBİ BAKTIK

Yenigül çifti, depremde kaybettikleri evlatlarını biran olsun unutmadı. Ancak çiftin acısını biraz da olsa hafifletecek bir gelişme yaşandı. Çift, anne ve babası ayrı olan 6 ve 15 yaşlarındaki iki kız kardeşe 5 aydır koruyucu annelik yapmaya başladı. Yenigül çifti, kaldıkları konteynırda onlara sımsıkı sarılıp, anne ve babalık yapıyor. Murat Yenigül, "Biz onlara gözümüz gibi baktık. Bize geldiklerinde daha bebeklerdi. Bu deprem onları bizden aldı. Acımız hala çok büyük. Ama rabbim bize iki tane daha evlat verdi. Şimdi onlara anne ve babalık yapmaya çalışıyoruz" dedi.

