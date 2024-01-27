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Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi: 6 kişi hayatını kaybetti, 33 yaralı

Kastamonu’da otobüs, kar nedeniyle buz tutan yolda kontrolden çıktı. Tarlaya yuvarlandı. Can pazarı yaşandı. İşte sizler için derlediğimiz 27 Ocak TAKVİM yaşam haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Ocak 2024 Güncelleme 27 Ocak 2024, 07:02
Kastamonu’da yolcu otobüsü devrildi: 6 kişi hayatını kaybetti, 33 yaralı

İstanbul-Sinop seferini yapan yolcu otobüsünün şoförü Orhan Çelik, dün sabah saat 05.50'de Kastamonu Alatarla mevkiinde buzlu yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Niyazi Ersoy (73), Mevlüt Karakuş (63), Şerafettin Öz (70), Selfet Ersoy (69), Hikmet Sürücü (28) ve Naime Karakuş (61) hayatını kaybetti. 33 yaralı ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirlendi. Yolun daha önce tuzlandığı ancak tuzun az düştüğü yerler olabileceği öğrenildi. Yolcu otobüsünde kış lastiği olduğu belirtildi.



ASANSÖR YOK ÖLÜM VAR
Ankara Polatlı'da Fatma Nur Öcal (21), oğlu Emre Koç (6), bebek arabasındaki kızı Öykü Koç (3) ve annesi Şermin Öcal (48) ile yolun karşısına geçmek istedi. Kubilay K. yönetimindeki aracın çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Sürücü tutuklandı. Bebek arabasıyla merdiven çıkmak istemeyen ailenin üst geçidin asansörünü yapılmadığı için kullanamadığı b

EN BABA KAÇIŞ BİTTİ
Gaziantep'te çerez kralı olarak bilinen milyarder iş insanı evli ve 3 çocuk babası Cengiz E, stajyeri E.M.'yle (19) aşk yaşadı. Kendini bekar olarak tanıttı. Evlenme sözü vererek kandırdı. Hamile bıraktı. Çocuğu kabul etmeyince E.M. dava açtı. 3 yıl kaçan Cengiz E, DNA testi vermek zorunda kaldı. Baba çıktı. E.M, maddi ve manevi tazminat istedi.elirlendi. Fatma Nur Öcal'ın eşi Ekrem Koç'un da 3 yıl önce TIR'ın altına girerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.



471 BİN DEVRETTİ
10 bilen çıkmayınca 471 bin lira devretti. 9 bilenler 8 bin 976'şar, 8 bilenler 639'ar, 7 bilenler 128'er, 6 bilenler 22'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler 17'şer lira ikramiye alacak.



AZOTLU İNFAZ
ABD'nin Alabama eyaletinde Kenneth Eugene Smith (58), nitrojen (AZOT) gazıyla zehirlenerek idam edildi. 1988 yılında eşini kiralık katille öldürten Smith, 2022 yılında en üst seviyede kimyasal enjekte edilmiş ancak ölmemişti...



OKSİJEN TAMAM
Türkİye'nın ilk astronotu olan Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) dün 'Oksijen Satürasyonu' deneyini yaptı. Gezeravcı, bu deneyle birlikte ISS'de yapacağı 13 deneyden 6'ncısını gerçekleştirmiş oldu. Gezeravcı'nın yapacağı deneyler başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda çığır açacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gezeravcı ile görüştü. Uzayda ilk deneyimlerini anlatan Gezeravcı, "90 dakikada bir günde 16 kez gün doğumu ve batımı oluyor" dedi.

BIDEN'A BAŞKALDIRI BİLDİRİSİ
ABD'de 25 eyalet valisi, Texas ile Biden hükümeti arasında yaşanan sınır anlaşmazlığı tartışmasında Texas'ı destekledi. Eyalet valileri, Biden'ın ülkeyi yasa dışı göçe karşı savunmasız bıraktığını söyledi. 25 vali, Joe Biden'a karşı ortak bildiri imzaladı. Trump da tartışmalara girerek, "Ulusal Muhafızlarını Teksas'a yerleştirmeye teşvik ediyoruz" dedi.



SUÇLUSUN İSRAİL
Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'i Gazze'de soykırım yapmakla suçlayan davanın düşürülmesi talebini reddetti. Ancak ateşkes çağrısı yapmayan mahkeme, İsrail'den ölümleri durdurmasını talep etti. UAD ayrıca, İsrail aleyhine ileri sürülen iddiaların "makul seviyede" ispatladığına hükmetti ve Tel Aviv'in davanın düşürülmesi yönündeki talebini reddetti.



KAVGA ETMEYİN TÜRK ÇAYI İÇİN
ABD'li kimya profesörü Michelle Francl, çayın acılığını almak için tuz eklenmesi gerektiğini söyledi. İngilizler, bu öneriye büyük tepki gösterdi. Bunun üzerine Londra'daki ABD Büyükelçiliği, "İngiltere'nin güzel halkının yüreği ferah olsun; çaya tuz atmak gibi akla hayale sığmayacak bir düşünce resmi ABD politikası değildir. ABD Büyükelçiliği, çayı doğru şekli olan mikrodalgada pişirmeye devam edecektir" dedi.

HİÇBİR KATKI MADDESİ YOK
İngiltere hükümeti de esrprili bir şekilde "Aynı fikirde değiliz. Çay, yalnızca kettle'da yapılır" cevabını verdi. Rize Ticaret ve Çay Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan ise Türk çayının katkı maddesi içermeyen, doğallığını koruyan bir içecek olduğunu belirtti. İngiliz ve Amerikalıları Türk çayını içmeye davet etti ve içine hiçbir şey katmaya gerek olmadığını dile getirdi.

'GÖZ'E GELDİ
İngiltere milli takımı ve Liverpool'un eski oyuncusu Michael Owen, sevenlerini ağlattı... Babasının izinden gitmeyi uman ve kendisi de bir futbolcu olan 17 yaşındaki James Owen'a 8 yaşındayken dejeneratif bir göz rahatsızlığı olan Stargardt hastalığı teşhisi kondu. Umutlularda, tedaviler başarılı gibi görünse de 17 yaşında görme yetisini kaybetti. Eğitim ve babası gibi futbol tutkusunun dışındaki tüm zamanının haralarda atlarla geçiren James Owen için tedavi yöntemi kalmadı. Bu duruma alışamadıklarını belirten Owen, "Futbol hayatım, iş hayatım hep başarılarla dolu. Bu bize mutluluk getirdi. Ancak James'in gözlerindeki problem her şeyi bitirdi. Mümkün olsa gözlerimi onunkileriyle değiştirebilsem" dedi.

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