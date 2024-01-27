Kastamonu’da yolcu otobüsü devrildi: 6 kişi hayatını kaybetti, 33 yaralı





AZOTLU İNFAZ

ABD'nin Alabama eyaletinde Kenneth Eugene Smith (58), nitrojen (AZOT) gazıyla zehirlenerek idam edildi. 1988 yılında eşini kiralık katille öldürten Smith, 2022 yılında en üst seviyede kimyasal enjekte edilmiş ancak ölmemişti...





OKSİJEN TAMAM

Türkİye'nın ilk astronotu olan Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) dün 'Oksijen Satürasyonu' deneyini yaptı. Gezeravcı, bu deneyle birlikte ISS'de yapacağı 13 deneyden 6'ncısını gerçekleştirmiş oldu. Gezeravcı'nın yapacağı deneyler başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda çığır açacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gezeravcı ile görüştü. Uzayda ilk deneyimlerini anlatan Gezeravcı, "90 dakikada bir günde 16 kez gün doğumu ve batımı oluyor" dedi. BIDEN'A BAŞKALDIRI BİLDİRİSİ

ABD'de 25 eyalet valisi, Texas ile Biden hükümeti arasında yaşanan sınır anlaşmazlığı tartışmasında Texas'ı destekledi. Eyalet valileri, Biden'ın ülkeyi yasa dışı göçe karşı savunmasız bıraktığını söyledi. 25 vali, Joe Biden'a karşı ortak bildiri imzaladı. Trump da tartışmalara girerek, "Ulusal Muhafızlarını Teksas'a yerleştirmeye teşvik ediyoruz" dedi.





SUÇLUSUN İSRAİL

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'i Gazze'de soykırım yapmakla suçlayan davanın düşürülmesi talebini reddetti. Ancak ateşkes çağrısı yapmayan mahkeme, İsrail'den ölümleri durdurmasını talep etti. UAD ayrıca, İsrail aleyhine ileri sürülen iddiaların "makul seviyede" ispatladığına hükmetti ve Tel Aviv'in davanın düşürülmesi yönündeki talebini reddetti.





KAVGA ETMEYİN TÜRK ÇAYI İÇİN

ABD'li kimya profesörü Michelle Francl, çayın acılığını almak için tuz eklenmesi gerektiğini söyledi. İngilizler, bu öneriye büyük tepki gösterdi. Bunun üzerine Londra'daki ABD Büyükelçiliği, "İngiltere'nin güzel halkının yüreği ferah olsun; çaya tuz atmak gibi akla hayale sığmayacak bir düşünce resmi ABD politikası değildir. ABD Büyükelçiliği, çayı doğru şekli olan mikrodalgada pişirmeye devam edecektir" dedi. HİÇBİR KATKI MADDESİ YOK

İngiltere hükümeti de esrprili bir şekilde "Aynı fikirde değiliz. Çay, yalnızca kettle'da yapılır" cevabını verdi. Rize Ticaret ve Çay Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan ise Türk çayının katkı maddesi içermeyen, doğallığını koruyan bir içecek olduğunu belirtti. İngiliz ve Amerikalıları Türk çayını içmeye davet etti ve içine hiçbir şey katmaya gerek olmadığını dile getirdi.

'GÖZ'E GELDİ

İngiltere milli takımı ve Liverpool'un eski oyuncusu Michael Owen, sevenlerini ağlattı... Babasının izinden gitmeyi uman ve kendisi de bir futbolcu olan 17 yaşındaki James Owen'a 8 yaşındayken dejeneratif bir göz rahatsızlığı olan Stargardt hastalığı teşhisi kondu. Umutlularda, tedaviler başarılı gibi görünse de 17 yaşında görme yetisini kaybetti. Eğitim ve babası gibi futbol tutkusunun dışındaki tüm zamanının haralarda atlarla geçiren James Owen için tedavi yöntemi kalmadı. Bu duruma alışamadıklarını belirten Owen, "Futbol hayatım, iş hayatım hep başarılarla dolu. Bu bize mutluluk getirdi. Ancak James'in gözlerindeki problem her şeyi bitirdi. Mümkün olsa gözlerimi onunkileriyle değiştirebilsem" dedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN