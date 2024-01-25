İzmir’de kan donduran olay! Boşanma aşamasındaki eşiyle velayet konusunda anlaşamayınca 4 silahla evi bastı

Kan donduran olay, dün sabah 09.30 sıralarında İzmir Bornova'da yaşandı. Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan ve bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Doç. Dr. Y.Y. (38), boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi İzmir Katip Çelebi öğretim görevlisi Doç. Dr. D.U. Y.'nin (38) yaşadığı evi bastı.

Sokakta beklemeye başladı. Bir süre sonra evden çıkan eşi D., kızı L.Y. (4) ve kayınvalidesi D.U.'ya (61) tabancayla kurşun yağdırdı. Daha sonra da aynı silahla kendini başından vurdu. İhbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polisler, L.Y., D.U. ve Y.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

4 UZAKLAŞTIRMA TEDBİRİ VARDI

Ağır yaralı olan D.U.Y. ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin incelemesinde, katilin üzerinden 4 ruhsatsız tabanca çıktığı belirtildi. Çiftin boşanma sürecinin çekişmeli geçtiği ve çocuğun velayeti konusunda aralarında anlaşmazlık olduğu, Y.Y. hakkında 4 uzaklaştırma tedbirinin bulunduğu tespit edildi. Y.Y.'nin kanser tedavisi için yurt dışına gidip geldiği de öğrenildi.