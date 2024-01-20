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Turkcell Platınum ile Rüya Hediyeler Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte iPhone 14 Pro 128 GB kazanan asil ve yedek talihliler

Turkcell Platinum ile Rüya Hediyeler Kampanyası sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan MPİ'nin 27.10.2023 tarih ve E-40453693-255.01.02-45977 sayılı iznine istinaden Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'ye ait Turkcell Platinum Rüya Hediyeler Yılbaşı Kampanyası'na 1.319.320 iştirakçi katılmıştır. Kazanan talihliler iPhone 14 Pro 128 GB kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Ocak 2024 Güncelleme 20 Ocak 2024, 07:00
Turkcell Platınum ile Rüya Hediyeler Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte iPhone 14 Pro 128 GB kazanan asil ve yedek talihliler

Turkcell Platınum ile Rüya Hediyeler Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte iPhone 14 Pro 128 GB kazanan asil ve yedek talihliler...

iPHONE 14 PRO 128 GB KAZANAN ASİL TALİHLİLER

iPHONE 14 PRO 128 GB KAZANAN YEDEK TALİHLİLER

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