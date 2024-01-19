Bayrampaşa’da sevgilisine Uzi ile kurşun yağdırdı! Gözaltına alınan caninin ifadesi ise ağızları açıkta bıraktı: Şakalaştığımız sırada...

Bir inşaat firmasının, 3 ay sonra oturumun planlandığı değeri 8 milyar lira olan 140 lüks villanın inşasında temel atmadığı, zorunlu olan fore kazıkların çakılmadığı, sismik kontrollerin yapılmadığı anlaşıldı. Yapı denetimcilerin hiçbir kontrol yapmadan sahte rapor düzenlediği, belediye görevlilerinin de maddi menfaat karşılığında usulsüz yapılara inşaat ruhsatı verdiği ortaya çıktı . (Emir SOMER)

A HABER MUHABİRİNE ÇİRKİN SALDIRI CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi. Başkan yardımcısıyla birlikte 22 kişi gözaltına alındı. Belediye önünde toplananlar, gözaltına alınanlara destek için slogan attı. Kalabalık bir grup, haberi takip eden aHaber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a saldırdı. Yere düşen Vural'a tekmeler atıldı. Polis, saldırganlardan 3'ünü gözaltına aldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Vural'a yönelik çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi.



Bİ'RAN'LIK KIŞKIRTMA

Pakistan, İran'ın Sistan-Belucistan bölgesindeki "terör hedeflerine" füze saldırısı düzenlediğini bildirdi. Pakistan, İran topraklarına yaptığı saldırıları savunarak, "Marg Bar Sarmachar" (Gerillalara Ölüm) adı verilen harekatın, sadece "teröristleri" hedef aldığını söyledi. Açıklamada "Eylemin tek amacı Pakistan'ın güvenliği ve ulusal çıkarlarıdır" denildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki ülkeden mevkidaşları ile görüştüğünü ve ülkelerinin bölgede gerginliği tırmandırmak istemediklerini söylediklerini kaydetti.

VİNÇ FACİASI

İzmir'de Halil Gül (34) ile Hüsnü Akan (35), reklam tabelası asmak için bir plazanın 10. katına çıktı. Çalıştıkları sırada vincin zinciri kopunca facia yaşandı. Metrelerce yükseklikten yere düşen Gül ve Akan, hayatını kaybetti. İşçilerin yakınları ihmal iddiasıyla soruşturma başlattı. Vinç şirketinin sahibi E.P. ve vinç operatörü F.Y, gözaltına alındı.