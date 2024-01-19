Bayrampaşa’da sevgilisine Uzi ile kurşun yağdırdı! Gözaltına alınan caninin ifadesi ise ağızları açıkta bıraktı: Şakalaştığımız sırada...

İstanbul Bayrampaşa'da Eliz K. (25), önceki akşam evinde tartıştığı sevgilisi Nazlı Elmas'a (24) suikast silahı olarak bilinen Uzi ile kurşun yağdırdı.
İstanbul Bayrampaşa'da Eliz K. (25), önceki akşam evinde tartıştığı sevgilisi Nazlı Elmas'a (24) suikast silahı olarak bilinen Uzi ile kurşun yağdırdı.
Ağır yaralanan kadının durumunun kritik olduğu açıklandı. Gözaltına alınan caninin ifadesi ise ağızları açıkta bıraktı: Şakalaştığımız sırada yanlışlıkla vurdum.
RÜŞVET BASKINI
İstanbul'da dün CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu yapıldı. Aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak ile İmar ve Şehircilik Müdür Yardımcısı Abdurrehim Çakır'ın da olduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.
Bir inşaat firmasının, 3 ay sonra oturumun planlandığı değeri 8 milyar lira olan 140 lüks villanın inşasında temel atmadığı, zorunlu olan fore kazıkların çakılmadığı, sismik kontrollerin yapılmadığı anlaşıldı. Yapı denetimcilerin hiçbir kontrol yapmadan sahte rapor düzenlediği, belediye görevlilerinin de maddi menfaat karşılığında usulsüz yapılara inşaat ruhsatı verdiği ortaya çıktı. (Emir SOMER)
A HABER MUHABİRİNE ÇİRKİN SALDIRI
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi. Başkan yardımcısıyla birlikte 22 kişi gözaltına alındı. Belediye önünde toplananlar, gözaltına alınanlara destek için slogan attı. Kalabalık bir grup, haberi takip eden aHaber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a saldırdı. Yere düşen Vural'a tekmeler atıldı. Polis, saldırganlardan 3'ünü gözaltına aldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Vural'a yönelik çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi.
CHP'Lİ BAŞKAN YAŞLI KADININ BOĞAZINI SIKTI
Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş ise başörtülü kadının önce boğazını sıktı, sonra küfretti.
Bİ'RAN'LIK KIŞKIRTMA
Pakistan, İran'ın Sistan-Belucistan bölgesindeki "terör hedeflerine" füze saldırısı düzenlediğini bildirdi. Pakistan, İran topraklarına yaptığı saldırıları savunarak, "Marg Bar Sarmachar" (Gerillalara Ölüm) adı verilen harekatın, sadece "teröristleri" hedef aldığını söyledi. Açıklamada "Eylemin tek amacı Pakistan'ın güvenliği ve ulusal çıkarlarıdır" denildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki ülkeden mevkidaşları ile görüştüğünü ve ülkelerinin bölgede gerginliği tırmandırmak istemediklerini söylediklerini kaydetti.
VİNÇ FACİASI
İzmir'de Halil Gül (34) ile Hüsnü Akan (35), reklam tabelası asmak için bir plazanın 10. katına çıktı. Çalıştıkları sırada vincin zinciri kopunca facia yaşandı. Metrelerce yükseklikten yere düşen Gül ve Akan, hayatını kaybetti. İşçilerin yakınları ihmal iddiasıyla soruşturma başlattı. Vinç şirketinin sahibi E.P. ve vinç operatörü F.Y, gözaltına alındı.
200 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 200 milyon 838 bin lira devretti. 5 bilenler 100 bin 380'er, 4 bilenler 2 bin 95'er, 3 bilenler 101'er, 2 bilenler 10'ar lira alacak.
MESAJ KABUSU
Erzurum'da Hümeyra Ç. ile sevgilisi Abdurrahman Ö. araçla gezintiye çıktı. Kadının telefonuna bir erkekten "karım" yazılı mesaj gelince Ö. çıldırdı. "Seni ailenin önüne atacağım" deyince, kadın korkuya kapıldı. Otomobilden atladı. Ağır yaralandı. Ö. ise gözaltına alındı.
KAYA GİBİ IZDIRAP!
Malta'da iç mimar Pelin Kaya'yı Fransız Jeremie Camilleri aracıyla ezdi. Dava hala bitmedi. Ailesi isyan etti: Deliller toplandı. Jeremie Neyi bekliyorlar...
CANLI RADAR KANGAL
Türkiye hainlere göz açtırmadı. Uzmanlar sınır ötesi güvenliği için Kangallar'a da görev verilebileceğini açıkladı: Kangal, teknolojinin bittiği yerde devreye girer. İçgüdüleri sayesinde teröristleri 2.5 kilometre öteden bile hisseder.
GEZEN TAVUK!
Konya'da köyleri gezen Mehmet Kasalak, vatandaşlardan satın aldığı tavukları iş yerine getirdiği sırada hayvanların araçtaki rahatlığını fark etti. Kasalak, hergün 3 saat boyunca tavukları otomobilde gezdirerek, daha sağlıklı yumurta elde ediyor.
CEZA SAATİ!
ABD'li aktör Arnold Schwarzenegger, iklim krizi yardım kuruluşuna yardım amacıyla gittiği Almanya'da şok yaşadı. 26 bin euro değerindeki saatini beyan ettirmediği için Münih Havalimanı'nda gözaltına alındı. California eski Valisi Schwarzenegger, 35 bin Euro para cezasıyla serbest kaldı.
UFO PANİĞİ
WIZZ Air hostesi Denisa Tanase, Avrupa'nın üzerinde süzülen pembe bir "UFO"nun uçağının yanından geçtiği anı yakaladı. Olay, İngiltere'nin Luton kentinden Polonya'nın Syzmany şehrine yaptığı uçuş sırasında yaşandı.
TESLA BUZ KESTİ!
DJ Doğuş Çabakçor'un Uludağ'da eksi 5 derecede park ettiği Tesla Model Y'nin şarjı tamamen bitti. Tesla'nın sıfır şarjla kendini kilitlemesi sonucu Tesla Yol Yardım ekibini arayan Çabakçor, Tesla yetkililerinin "mail atacağız" cevabı karşısında bir kez daha şok oldu. Çabakçor, yardıma gelen bir marka aracın aküsünden elektrik alarak aracını şarj istasyonuna çekti.