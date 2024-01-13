Fırında dehşet! Yeğenini vurup, intihar etti

Babasının da ortak olduğu dükkanın satışıyla ilgili anlaşmazlık yaşadı. Hüseyin Selam, dükkanı satmak istedi, ancak yeğeni buna karşı çıktı. Tartışma yerini kavgaya bıraktı. Amca, yeğenine silahla kurşun yağdırdı. Daha sonra da pişmanlık yaşadı. Aynı tabancayla kendine doğru tetiğe bastı. Göğsünden iki kurşun giren Ekrem Selam, özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alındı. Hüseyin Selam ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Amca ve yeğenini daha önce de mal paylaşımı nedeniyle tartıştığı ortaya çıktı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN