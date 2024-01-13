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Fırında dehşet! Yeğenini vurup, intihar etti

Hüseyin Selam, işlettiği fırında çalışan yeğeni Ekrem Selam’a dükkanı satmak istediğini söyledi. Ancak genç, bunu kabul etmedi. Sinirlenen amca da büyüyen tartışma sonucunda tabancayla kurşuna dizdi. Daha sonra da intihar etti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Ocak 2024 Güncelleme 13 Ocak 2024, 07:02
Fırında dehşet! Yeğenini vurup, intihar etti

Kan donduran cinayet, dün sabah saatlerinde Zonguldak Ereğli'de yaşandı. 53 yaşındaki Hüseyin Selam'ın işlettiği Fırıncı Hüseyin Sokak Caddesi'ndeki simit fırınında çalışan 22 yaşındaki yeğeni Ekrem Selam, amcasıyla tartıştı.

Babasının da ortak olduğu dükkanın satışıyla ilgili anlaşmazlık yaşadı. Hüseyin Selam, dükkanı satmak istedi, ancak yeğeni buna karşı çıktı. Tartışma yerini kavgaya bıraktı. Amca, yeğenine silahla kurşun yağdırdı. Daha sonra da pişmanlık yaşadı. Aynı tabancayla kendine doğru tetiğe bastı. Göğsünden iki kurşun giren Ekrem Selam, özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alındı. Hüseyin Selam ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Amca ve yeğenini daha önce de mal paylaşımı nedeniyle tartıştığı ortaya çıktı.

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